Thời sự

Việt Nam bác bỏ nhận định không khách quan trong báo cáo nhân quyền của Mỹ

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
14/08/2025 17:07 GMT+7

Việt Nam lấy làm tiếc vì Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12.8 chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.

Chiều 14.8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12.8, trong đó có nội dung phản ánh tình hình nhân quyền của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12.8 chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam".

Việt Nam bác bỏ nhận định thiếu khách quan trong Báo cáo Nhân quyền của Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn.

"Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ", bà Hằng nói.

nhân quyền Việt Nam Mỹ Bộ Ngoại giao
