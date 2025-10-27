Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng về quản trị AI, trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, diễn ra sáng 27.10 tại Ninh Bình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: M.H

Sự kiện do Bộ KH-CN chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, nhấn mạnh các chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm việc phát triển và quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, AI phải đi trong một "hành lang hẹp" giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và nỗi sợ hãi. Nhiệm vụ của các nhà quản lý các nước không phải là làm chậm đổi mới, mà là định hướng cho bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ KH-CN nhấn mạnh: "Một nhà nước mạnh phải bảo vệ những giá trị nhân văn, trong khi một xã hội cởi mở phải khuyến khích sáng tạo và đối thoại. Chỉ khi giữ được trong hành lang hẹp ấy, AI mới thực sự phục vụ con người".

Theo Bộ trưởng KH-CN, Việt Nam tin rằng sự phát triển bền vững của AI phải dựa trên 4 trụ cột: thể chế AI mạnh mẽ, hạ tầng AI hiện đại, nhân tài AI và văn hóa AI lấy con người làm trung tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận bàn giao biểu trưng Báo cáo Đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức trong AI, từ đại diện UNESCO ẢNH: M.H

Phiên họp không chỉ là một cuộc đối thoại chính sách, mà còn là diễn đàn của niềm tin và hợp tác, chia sẻ và định hình các thể chế AI ở khu vực và trên toàn cầu.

"Việt Nam cam kết phát triển AI lấy con người làm trung tâm, mở, an toàn, có chủ quyền, hợp tác, bao trùm và bền vững. Chúng tôi thúc đẩy hợp tác quốc tế để chia sẻ tri thức, giá trị và nuôi dưỡng tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi khuyến khích phát triển AI nguồn mở nhằm tăng cường tính minh bạch, hợp tác và đổi mới sáng tạo", ông Hùng khẳng định.

Tuần lễ Số quốc tế được khởi xướng từ năm 2019, là sự kiện thường niên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện năm nay tổ chức ngày 27 - 29.10 tại Ninh Bình, thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có lãnh đạo cấp bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN, đối tác chiến lược, lãnh đạo tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều phiên thảo luận như: Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Liên minh châu Âu, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - tổ chức hợp tác số; hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững; Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo khu vực về chuyển đổi số dựa trên AI. Song song là các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.



