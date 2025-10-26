Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chuyên gia quốc tế chia sẻ về AI 'Những xu hướng mới trong kỹ thuật tính toán'

Thanh Duy
Thanh Duy
26/10/2025 12:22 GMT+7

Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức hội thảo về trí tuệ nhân tạo (AI), các chuyên gia từ Nga, Anh, Úc đến chia sẻ kinh nghiệm học thuật, trao đổi ý tưởng.

Ngày 26.10, Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế "Những xu hướng mới nổi trong kỹ thuật tính toán FPT 2025 (FETC 2025)" với chủ đề "Giải pháp AI cho các nước đang phát triển".

Sự kiện quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, doanh nghiệp, các tổ chức công nghệ. Đặc biệt là sự góp mặt của những diễn giả, chuyên gia quốc tế đầu ngành về trí tuệ nhân tạo (AI) và ngôn ngữ mạng máy tính đến từ Nga, Úc, Anh.

Chuyên gia quốc tế chia sẻ về AI 'Những xu hướng mới trong kỹ thuật tính toán'- Ảnh 1.

Giáo sư Natalia Loukachevitch (ĐH Quốc gia Lomonosov Moskva, Nga) trình bày nghiên cứu tại hội thảo quốc tế về AI do Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức

ẢNH: THANH DUY

Ban tổ chức cho biết, hội thảo đã chọn lọc 30 bài nghiên cứu khoa học, nội dung tập trung vào mối liên hệ giữa AI với tác động xã hội, môi trường, y học, giáo dục, chẩn đoán hình ảnh. Bên cạnh đó là những hướng nghiên cứu mới về thị giác máy tính và nhận dạng mẫu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ tự động nhận dạng giọng nói, tác nhân thông minh và robot

Tất cả bài báo được chấp nhận và trình bày tại hội thảo sẽ được xuất bản trong kỷ yếu FETC 2025 do Nhà xuất bản Bách khoa phát hành (có mã ISBN và được truy cập miễn phí). Một số công trình tiêu biểu sẽ được chọn đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science – ISI, Scopus Q3).

Chuyên gia quốc tế chia sẻ về AI 'Những xu hướng mới trong kỹ thuật tính toán'- Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Giám đốc phân hiệu Trường ĐH FPT Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Giám đốc phân hiệu Trường ĐH FPT Cần Thơ, cho biết FETC 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là cầu nối hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp trong việc lan tỏa những ứng dụng AI phục vụ con người.

Hội thảo có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh AI đang ngày càng được sử dụng phổ biến trong đời sống, công việc và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Khi tiềm năng của AI được phát huy, được định hướng đúng, sẽ góp phần trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Hàng loạt chủ đề đang được quan tâm như AI (trí tuệ nhân tạo), con người trong kỷ nguyên số, văn hóa – giáo dục, khát vọng tuổi trẻ... đã được sinh viên thể hiện sôi nổi tại vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung sáng nay 25.10.

