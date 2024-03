Việt Nam cảm ơn Phần Lan đã phê chuẩn EVIPA

Tăng cường quan hệ thương mại đầu tư giữa hai bên

Sáng 25.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là dịp để hai bên cùng trao đổi các định hướng, giải pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nghị viện và hai nước Việt Nam - Phần Lan nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cho biết thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Phần Lan là quan hệ truyền thống tốt đẹp, đặc biệt, năm 2023 vừa qua, hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quốc hội Phần Lan cũng đã đón các đoàn đại biểu của Việt Nam, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Phần Lan năm 2021 là thành công khác nữa mở ra nhiều cơ hội mới trong quan hệ thương mại và hợp tác giữa hai nước.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước. Đề nghị thúc đẩy quan hệ kênh Đảng, ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng Phần Lan với các hình thức hợp tác phù hợp.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị Phần Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU. Đồng thời cho biết, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, khai thác tối đa những lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tăng cường kết nối thương mại - đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều hiện còn khiêm tốn so với tiềm năng, quy mô thương mại hai nước và mong muốn quan hệ thương mại đầu tư giữa hai bên cần được tăng cường hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm PHẠM THẮNG

Đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, công nghệ của Phần Lan vào thị trường Việt Nam. Việt Nam mong muốn Phần Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cho biết, hiện Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã không ngừng gia tăng trong suốt 50 năm qua.

Điều quan trọng là hai bên đã có chuyển dịch trong quan hệ từ hợp tác viện trợ phát triển sang hợp tác thương mại thông thường có lợi cho cả hai bên. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho rằng đây là bước phát triển tốt trong quan hệ song phương.

Ông Jussi Halla-aho cho biết, Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), dù trước đó Phần Lan đã có Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho rằng đây sẽ mở ra nhiều tiềm năng để hai bên phát triển quan hệ thương mại nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin…

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tại cuộc hội đàm PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn EVIPA, đồng thời cho rằng đây là thiện chí, hành động đúng đắn của Quốc hội Phần Lan.

Đề nghị Phần Lan giúp thúc đẩy nghị viện các nước còn lại trong EU sớm hoàn tất phê chuẩn để hiệp định có hiệu lực nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung và với Phần Lan nói riêng, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nước, công nghệ rừng, đô thị thông minh… là những thế mạnh của Phần Lan.

Việt Nam là quốc gia được ưu tiên trong thúc đẩy nhân tài của Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giúp người tiêu dùng châu Âu tiếp cận hàng thủy sản chất lượng tốt với giá cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự hội đàm PHẠM THẮNG

Trao đổi về hợp tác giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cho biết, hợp tác giáo dục - đào tạo là ưu tiên trong quan hệ song phương hai nước. Hiện các chương trình giáo dục - đào tạo bậc cao của Phần Lan đón hơn 2.000 sinh viên Việt Nam theo học.

Sinh viên Việt Nam là một trong những nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất ở Phần Lan. Đồng thời, Việt Nam được chọn là quốc gia được ưu tiên trong chương trình thúc đẩy nhân tài của Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam cam kết tại COP-26 về phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050 và bày tỏ mong muốn hợp tác, học tập kinh nghiệm của Phần Lan về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế cho lĩnh vực này.

Hoan nghênh và đánh giá cao lập trường của EU và Phần Lan trong vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Phần Lan cùng các nước EU tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Phần Lan thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Phần Lan và mong Chính phủ và Quốc hội Phần Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, làm ăn, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan.