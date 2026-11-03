Việt Nam cần 1.000 máy bay trong 20 năm tới

Chia sẻ trên được ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International đưa ra tại kỷ niệm 40 năm hiện diện của Airbus tại Việt Nam được tổ chức vào trưa 3.11.

Hiện hãng sản xuất máy bay của Pháp đang cung cấp khoảng 230 máy bay cho các hãng hàng không Việt Nam và hơn 220 máy bay khác đã được đặt mua. Airbus đang chiếm 90% máy bay thân hẹp và 50% tàu bay thân rộng tại Việt Nam.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International ẢNH: NGỌC TRÂM

Trong đó, Vietnam Airlines đang khai thác 14 máy bay thân rộng A350 tại các đường bay trọng điểm, mang lại hiệu quả mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải carbon. Vietjet Air đang khai thác dòng A330 trên đường bay khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đã đặt hàng 40 chiếc A330-900 và sẽ nhận bàn giao trong thời gian sớm.

Đáng chú ý, không chỉ là khách hàng đối tác, Việt Nam đóng góp vào chuỗi cung ứng của Airbus. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã cung ứng linh kiện hàng không vào các dòng A320, A321, A350 trên toàn cầu.

Trong đó, một doanh nghiệp đã sản xuất và cung cấp linh kiện cửa thoát hiểm trên dòng tàu bay A321NEO, cung cấp cho các nhà máy ở Đức từ năm 2024, đã nhận được phản hồi tích cực từ Đức do liên quan đến chất lượng sản phẩm cung cấp cho Airbus.

Ngoài máy bay thương mại, Airbus cũng sản xuất trực thăng, phục vụ lĩnh vực dầu khí, đóng góp nhu cầu dịch vụ công và nhiệm vụ khác của cơ quan chức năng.

Với lĩnh vực quân sự, Airbus đang hợp tác với Bộ Quốc phòng mở rộng phi đội C295 nhiệm vụ vận tải quan trọng; thiết lập các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng dòng máy bay trực thăng tại TP.HCM, nhằm cung cấp dịch vụ và năng lực tại chỗ cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực vũ trụ, Airbus đã phối hợp và phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat 1 vào năm 2013. Tập đoàn đang hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển vệ tinh viễn thám VNREDSat 2 và hy vọng sự thành công trong thời gian tới.

Dự kiến tới đây, Airbus sẽ ưu tiên chiến lược tại thị trường Việt Nam với các cam kết bàn giao máy bay cho khách hàng Việt Nam, mở rộng hợp tác công nghiệp với các nhà cung cấp linh kiện. Đặc biệt, đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình hay khóa đào tạo ngành hàng không với các trường đại học như Tập đoàn FPT…

Liên quan đến sân bay Long Thành dự kiến sẽ khai thác vào cuối năm nay, lãnh đạo Airbus cho biết đã giới thiệu dòng bay A350 tầm xa và dòng A350 vận chuyển hàng hóa thiết kế chuyên dụng.

“Việt Nam có vị trí địa chiến lược nên cần khai thác và tạo lợi thế để sân bay Long Thành thành trung tâm trung chuyển của khu vực và thế giới,” ông Wouter van Wersch nói.