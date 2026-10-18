Vietnam Airlines mở rộng không gian tăng trưởng tại Bắc Âu

Phát triển hệ sinh thái hợp tác tại thị trường giàu tiềm năng

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc mở rộng kết nối hàng không và tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế ngày càng có ý nghĩa thiết thực đối với giao thương, đầu tư và phát triển kinh tế.

Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines đang từng bước mở rộng mạng bay và xây dựng quan hệ hợp tác tại các thị trường trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối Việt Nam với thế giới.

Tại Bắc Âu, gần một năm sau khi khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen, kết nối trực tiếp đầu tiên giữa Việt Nam và khu vực, Hãng đang tìm kiếm thêm cơ hội tăng trưởng thông qua hợp tác với các đối tác hàng không và cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch.

Vietnam Airlines thực hiện cắt băng khai trương đường bay TP.HCM - Copenhagen ẢNH: VNA

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, dự kiến diễn ra ngày 20.10 tại Copenhagen, Vietnam Airlines sẽ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với Copenhagen Airport, Danish Industry (Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch) và Scandinavian Airlines System (SAS).

Với Copenhagen Airport, hai bên hướng tới tăng cường phối hợp trong lĩnh vực hàng không và khai thác sân bay, nghiên cứu phát triển thị trường, xem xét khả năng mở thêm đường bay và tăng tần suất khai thác trên cơ sở nhu cầu thực tế và hiệu quả thương mại.

Trong khi đó, hợp tác với Danish Industry được kỳ vọng giúp Vietnam Airlines tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp Đan Mạch, tìm kiếm cơ hội thương mại và phát triển quan hệ đối tác. Hai bên cũng dự kiến nghiên cứu khả năng hãng trở thành thành viên của Danish Industry, qua đó tăng cường hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp sở tại.

Đối với Scandinavian Airlines System (SAS), hai hãng hướng tới mở rộng hợp tác liên danh chuyến bay, tạo thêm lựa chọn hành trình và tăng khả năng kết nối giữa Việt Nam với các điểm đến tại Bắc Âu. Hợp tác cũng bao gồm chương trình khách hàng thường xuyên, vận tải hàng hóa, khách hàng doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm phát triển và quản lý hệ thống phân phối mới, cùng chia sẻ thông tin thị trường.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, nhấn mạnh: "Thông qua hợp tác với các đối tác sở tại, Vietnam Airlines hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối có chiều sâu, tạo ra giá trị không chỉ cho hãng hàng không mà còn cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai bên. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, chúng tôi xác định mỗi đường bay quốc tế không chỉ mở rộng kết nối giao thông mà còn tạo thêm cơ hội thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế, góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào các dòng chảy kinh tế toàn cầu".

Từ dư địa tăng trưởng đến chiến lược kết nối toàn cầu

Copenhagen là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Scandinavia, kết nối thuận tiện tới Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Lợi thế này giúp Vietnam Airlines tiếp cận nguồn khách rộng hơn phạm vi Đan Mạch, mở ra cơ hội phát triển thị trường Bắc Âu.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước Bắc Âu đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp trong khu vực quan tâm đến thị trường Việt Nam, thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và phát triển bền vững.

Vietnam Airlines từng bước xây dựng hệ sinh thái hợp tác tại Bắc Âu, thúc đẩy kết nối hàng không, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai khu ẢNH: VNA

Riêng với Đan Mạch, kim ngạch thương mại song phương đạt 609,45 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026, với xuất khẩu của Việt Nam tăng 27,7% và nhập khẩu tăng 53% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 5.2026, Đan Mạch có 177 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,08 tỉ USD.

Đáng chú ý, các dự án lớn như nhà máy hơn 1 tỉ USD của LEGO và nhà máy trang sức 150 triệu USD của Pandora cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời tạo thêm nhu cầu đi lại của các nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác kinh doanh giữa hai nước.

Bên cạnh động lực từ thương mại và đầu tư, nhu cầu du lịch, thăm thân cùng cộng đồng khoảng 70.000 người Việt sinh sống tại Bắc Âu cũng góp phần tạo nguồn khách, củng cố tiềm năng phát triển lâu dài cho các đường bay giữa hai khu vực.

Những cơ hội tại Bắc Âu nằm trong chiến lược phát triển mạng bay toàn cầu của Vietnam Airlines, với trọng tâm mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế quan trọng và nâng cao năng lực kết nối Việt Nam với thế giới.

Hiện hãng vận hành hơn 100 tàu bay, khai thác 120 đường bay với bình quân 442 chuyến mỗi ngày. Thông qua liên minh SkyTeam, hành khách có thể tiếp cận hơn 1.000 điểm đến trên toàn cầu. Dự kiến cuối năm 2026, mạng bay sẽ tăng lên 123 đường bay, trong đó có 78 đường bay quốc tế, với các kết nối mới như Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, Vietnam Airlines đang đầu tư đồng bộ vào đội tàu, nguồn nhân lực, năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ. Bên cạnh hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8 trị giá lên tới 8,1 tỉ USD, hãng tiếp tục nghiên cứu kế hoạch đầu tư thêm 30 tàu bay thân rộng thế hệ mới, ước tính hơn 12 tỉ USD (giá công bố), nhằm nâng cao năng lực khai thác đường dài và mở rộng kết nối tới các trung tâm kinh tế lớn tại châu Âu, Mỹ và Australia.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên khoảng 151 chiếc vào năm 2030, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để phát triển hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tận dụng lợi thế trung chuyển của cửa ngõ mới khi đi vào khai thác.

Từ Copenhagen đến các thị trường quốc tế trọng điểm, Vietnam Airlines đang từng bước củng cố năng lực kết nối, tạo nền tảng chuyển tiềm năng thị trường thành động lực tăng trưởng dài hạn.