Việt Nam cần những ‘quả pin nước’ khổng lồ

“Quả pin nước” giúp hệ thống điện linh hoạt hơn

TS Nguyễn Huy Hoạch, chuyên gia năng lượng thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cho biết nguyên lý vận hành của thủy điện tích năng khá đơn giản. Khi hệ thống dư điện, đặc biệt vào những thời điểm điện mặt trời, điện gió phát cao, nhà máy sử dụng điện để bơm nước lên hồ chứa phía trên. Khi phụ tải tăng hoặc hệ thống thiếu điện, nước được xả xuống để phát điện trở lại.

Công trường thi công nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái - nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam ẢNH: EVN

Theo ông Hoạch, tỷ trọng năng lượng tái tạo, gồm điện gió và điện mặt trời, trong hệ thống điện Việt Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên, do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, các nguồn điện này làm gia tăng nguy cơ mất cân đối cung cầu, tạo áp lực lớn đối với công tác vận hành hệ thống điện.

Trong bối cảnh đó, thủy điện tích năng Bác Ái, dự án đầu tiên thuộc loại hình này tại Việt Nam, được đầu tư với quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW.

Với công suất này, nhà máy không chỉ cung cấp dự phòng công suất, hỗ trợ điều tần, điều áp mà còn thực hiện chức năng cân bằng năng lượng trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, góp phần nâng cao độ tin cậy và tính linh hoạt của hệ thống điện.

TS Nguyễn Huy Hoạch nhấn mạnh, nếu chỉ nhìn vào sản lượng điện hoặc giá thành phát điện bình quân, các hệ thống lưu trữ năng lượng như pin lưu trữ điện (BESS) và thủy điện tích năng khó chứng minh được lợi thế kinh tế.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của các hệ thống này nằm ở khả năng tăng tính linh hoạt cho hệ thống điện. Thủy điện tích năng có thể hấp thụ lượng điện dư thừa, hỗ trợ điều tần, điều áp, dự phòng công suất, giảm nghẽn mạch cục bộ và hạn chế việc phải cắt giảm các nguồn năng lượng tái tạo.

Việt Nam cần thêm nhiều nhà máy thủy điện tích năng

Theo TS Nguyễn Huy Hoạch, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển từ 10.000 - 16.300 MW hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và từ 2.400 - 6.000 MW thủy điện tích năng nhằm hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.

Điều này cho thấy nhu cầu phát triển thêm các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, đóng vai trò như những “quả pin dự phòng” hỗ trợ vận hành hệ thống điện quốc gia.

Sau dự án thủy điện tích năng Bác Ái do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư tại Khánh Hòa, nhiều doanh nghiệp cũng đang xúc tiến các dự án thủy điện tích năng.

Ngày 20.10, UBND tỉnh Sơn La làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về kế hoạch triển khai, chuẩn bị khởi công dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên, công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 27.870 tỉ đồng. Dự án dự kiến khởi công ngày 15.11.

Cũng trong tháng 10, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mới, tập trung vào thủy điện tích năng.

Đối với dự án Bác Ái, ngày 26.10, EVN và liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện với tổng giá trị 4.462 tỉ đồng, thời gian thực hiện 51 tháng.

Theo lãnh đạo EVN, sau khi hoàn tất gói thầu này, tiến độ toàn dự án tiếp tục được bảo đảm theo kế hoạch.

Dự kiến, tổ máy số 1 của thủy điện tích năng Bác Ái sẽ phát điện hòa lưới vào tháng 12.2029. Các tổ máy số 2, 3 và 4 lần lượt vận hành trong năm 2030, trước khi toàn bộ công trình hoàn thành vào tháng 5.2031.