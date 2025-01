Việt Nam có 1 hãng hàng không vào top an toàn nhất thế giới 2025

Theo đó, Vietnam Airlines xếp thứ 22/25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Cùng trong danh sách còn có các hãng hàng không uy tín khác như Emirates, Qatar Airways, All Nippon Airways…

Xếp hạng được Airline Ratings đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm các sự cố nghiêm trọng trong hai năm qua, tuổi đời máy bay, quy mô đội bay, tỷ lệ sự cố, lợi nhuận, chứng nhận IOSA, kỹ năng đào tạo phi công…

Bà Sharon Petersen, CEO của AirlineRatings, chia sẻ: “Vietnam Airlines đã không xảy ra bất kỳ tai nạn và sự cố nghiêm trọng nào trong suốt 27 năm qua. Hãng hiện khai thác đội bay gồm 100 máy bay hiện đại với độ tuổi trung bình dưới 10 năm và đã duy trì chứng nhận an toàn khai thác IOSA liên tục kể từ năm 2006. Bên cạnh đó, ngành hàng không Việt Nam cũng đã có những bước tiến lớn trong việc nâng cao an toàn với hệ thống sân bay được cải thiện, nâng cấp hệ thống dẫn đường và các quy trình nghiêm ngặt hơn. Tất cả những yếu tố này đã giúp Vietnam Airlines vững vàng có mặt trong Top 25 của chúng tôi.”

Đại diện Vietnam Airlines chi biết đối với Vietnam Airlines nói riêng và ngành hàng không nói chung, an toàn luôn là ưu tiên số 1. Hãng là đơn vị hàng không đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ an toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và liên tục duy trì chứng chỉ này từ năm 2006.

Vietnam Airlines cũng đồng thời xây dựng thành công hệ thống quản lý an toàn (SMS) từ năm 2007, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của quốc tế và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn làm điểm mẫu để các đơn vị hàng không nội địa khác xây dựng, hoàn thiện tài liệu an toàn.

Năm 2023, hãng hàng không quốc gia Việt Nam được IATA lựa chọn là hãng hàng không chủ nhà đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới. Sự lựa chọn của IATA khẳng định tầm ảnh hưởng, năng lực, uy tín của Hãng hàng không Quốc gia nói riêng và ngành hàng không dân dụng nói chung.

Cũng tại hội nghị này, Vietnam Airlines là hãng hàng không tiên phong ký Hiến chương về Văn hóa An toàn của IATA, tham gia tích cực vào xây dựng, triển khai và thúc đẩy văn hóa an toàn của ngành hàng không thế giới và Việt Nam.

Trước đó năm 2022, Vietnam Airlines cũng đã vượt qua những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe về an toàn của Cục Hàng không Hoa kỳ, trở thành hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thực hiện chuyến bay thường lệ đến quốc gia này. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines đạt được Xếp hạng Văn hóa An toàn Sáng tạo 6,2/7, phản ánh cam kết mạnh mẽ của hãng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, và hiệu quả.