Việt Nam 'có bước tiến trong việc thể chế hóa mô hình y học gia đình'

Sáng 13.11, tại Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế đã khai mạc hội nghị quốc tế "Hợp tác và phát triển bền vững y học gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đổi mới đào tạo và thực hành".

Tham dự hội nghị có đại diện Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); chuyên gia đến từ các trường ĐH của Vương quốc Bỉ và 250 đại biểu đại diện cho sở y tế, các trường ĐH y dược và cơ sở y tế địa phương tại Việt Nam.

Tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trao đổi về định hướng chính sách về y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu ẢNH: B.N.L

Phát biểu khai mạc, Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, nhấn mạnh vai trò chiến lược của y học gia đình trong đổi mới hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đồng thời khẳng định các quan hệ hợp tác quốc tế không chỉ nhằm chia sẻ nguồn lực và kỹ thuật chuyên môn, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực nội tại của hệ thống - từ đào tạo đến thực hành - để phát triển bền vững và thích ứng lâu dài.

Hội nghị thể hiện tinh thần hợp tác và đồng hành trong phát triển y học gia đình gắn liền với củng cố chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo định hướng của Tổ chức Bác sĩ gia đình thế giới (WONCA).

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm tại phiên khai mạc ẢNH: B.N.L

Trong bài tham luận, tiến sĩ Jennifer Horton, Phó trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, khẳng định y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu là nền tảng của bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đồng thời, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong việc thể chế hóa mô hình y học gia đình, lồng ghép vào chính sách quốc gia và đào tạo nhân lực y tế. WHO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế và các trường ĐH trong phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với định hướng y tế công bằng và bền vững.

Đại diện phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, ông Pierre Du Ville, cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles trong hơn 2 thập kỷ qua, coi đây là một hình mẫu về kết nối học thuật và phát triển bền vững.

"Trong hơn 2 thập kỷ qua, những thành quả đạt được trong đào tạo, nghiên cứu và thực hành đã góp phần hình thành mạng lưới bác sĩ gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu trên phạm vi toàn quốc, đóng vai trò căn cơ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc ban đầu, giảm tải bệnh viện và tăng cường sức khỏe cộng đồng", ông Pierre Du Ville nói.

Phát triển y học gia đình phù hợp chủ trương của Đảng và nhà nước

Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao vai trò của các cơ sở đào tạo trong xây dựng năng lực chuyên môn và đổi mới mô hình thực hành tại cộng đồng.

Theo tiến sĩ Dương Huy Lương, việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW đang chú trọng vào củng cố mạng lưới y tế cơ sở, chuẩn hóa năng lực bác sĩ gia đình, triển khai hiệu quả và nhân rộng các mô hình chăm sóc toàn diện, liên tục, lấy người dân làm trung tâm, nên cũng phù hợp với sự phát triển của mô hình y học gia đình.

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế phát biểu khai mạc tại hội nghị ẢNH: B.N.L

Theo Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, với mục tiêu tăng cường hợp tác liên ngành, thúc đẩy đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu và thực hành, sự kiện là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, cơ sở y tế địa phương và các đối tác quốc tế cùng trao đổi chính sách, chia sẻ mô hình và đề xuất giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác song phương Việt Nam - Cộng đồng nói tiếng Pháp Vương quốc Bỉ (Wallonie-Bruxelles) giai đoạn 2025 - 2027, thuộc dự án "Xây dựng bền vững mạng lưới y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam".

Hội nghị kéo dài đến ngày 14.11, bao gồm nhiều phiên hội thảo chuyên đề và hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME).