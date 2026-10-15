Việt Nam có cần những 'chaebol du lịch'?

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu ấy cho thấy một yêu cầu: để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ sức đầu tư dài hạn, mở thị trường và đưa chất lượng điểm đến lên một tầm cao mới.

Sức hút của những sản phẩm du lịch chất lượng cũng có thể sẽ trở thành sức bật kinh tế cho điểm đến

Câu chuyện các chaebol góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa Hàn Quốc gợi một liên hệ. Nếu những tập đoàn công nghiệp có thể đưa sản phẩm quốc gia ra thế giới, doanh nghiệp du lịch có thể đưa thế giới đến với đất nước mình bằng những trải nghiệm đáng tìm đến. Theo nghĩa ấy, câu hỏi về “chaebol du lịch” là câu hỏi về vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp: làm thế nào để mỗi khoản đầu tư tạo thêm sức hút cho điểm đến và cơ hội cho nền kinh tế?

Từ công trình biểu tượng đến thương hiệu điểm đến

Cầu Vàng cho thấy một ý tưởng của doanh nghiệp có thể đóng góp vào hình ảnh đất nước như thế nào. Đôi bàn tay nâng dải cầu giữa mây đã tạo thêm cho Đà Nẵng một hình ảnh nhận diện. Khi du khách tìm đến thành phố để tận mắt chiêm ngưỡng công trình, giá trị đầu tư của Sun Group đã vượt khỏi phạm vi dự án, trở thành một phần sức hấp dẫn của điểm đến.

Sức hút ấy được tiếp nối bằng hệ thống cáp treo, vườn hoa, công viên giải trí và các hoạt động biểu diễn tại Sun World Ba Na Hills. Du khách đến vì một công trình, nhưng có thể dành cả ngày khám phá nhờ những trải nghiệm được tổ chức liền mạch. Chính sự đồng bộ này giúp một ý tưởng kiến trúc phát huy giá trị lâu dài, đồng thời cho thấy sự bài bản nằm cả trong thiết kế lẫn năng lực phục vụ.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills - minh chứng cho thấy một công trình kiến trúc biểu tượng có thể góp phần định vị thương hiệu quốc tế cho điểm đến Đà Nẵng

Cũng tại Đà Nẵng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là một cách Sun Group đưa văn hóa Việt vào sản phẩm nghỉ dưỡng. Bill Bensley đã tìm hiểu 50 ngôi đền Việt Nam để lấy cảm hứng thiết kế, phát triển những nét kiến trúc bản địa thành không gian đón khách quốc tế. Qua công trình, vẻ đẹp Việt Nam được giới thiệu bằng ngôn ngữ thiết kế, để du khách cảm nhận văn hóa ngay trong kỳ nghỉ.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, từng nhận xét: “Sun Group định hình chân dung cho thành phố này”. Trong phân tích của ông, sự hiện diện của doanh nghiệp tiên phong còn góp phần xác lập chuẩn phát triển để thu hút những nhà đầu tư tiếp theo. Từ đó, tác động của một công trình có thể được nối dài bằng sự hợp lực giữa tập đoàn lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cáp treo Fansipan đưa du khách đủ độ tuổi và thể trạng có thể chinh phục “nóc nhà Đông Dương”

Tại Sa Pa, cáp treo Fansipan mở ra cơ hội để nhiều người thực hiện mong muốn đặt chân lên “nóc nhà Đông Dương”. Với người cao tuổi hay những gia đình có trẻ nhỏ, công nghệ giúp hành trình tiếp cận đỉnh núi trở nên thuận tiện hơn. Khi kết nối cùng quần thể văn hóa tâm linh, tàu hỏa leo núi Mường Hoa và Bản Mây, tuyến cáp treo còn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình tìm hiểu cảnh sắc, văn hóa vùng cao.

Ở Bản Mây, nghề dệt, tiếng khèn và sinh hoạt văn hóa được đưa vào trải nghiệm để du khách có dịp tiếp xúc với đời sống bản địa. Cách làm ấy gợi nhớ nhận định của PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Kinh tế tư nhân chính là cầu nối giúp di sản tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại”. Giá trị văn hóa được giới thiệu tới nhiều người hơn, qua đó mở thêm cơ hội làm du lịch cho cộng đồng.

Capella Hanoi chỉ có 47 phòng, với 47 thiết kế khác nhau liên quan đến nghệ thuật opera cổ điển, được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley

Ngay giữa Thủ đô, Capella Hanoi cho thấy một công trình quy mô nhỏ vẫn có thể tạo dấu ấn riêng nếu được đầu tư chiều sâu. Trong 47 phòng do Bill Bensley thiết kế, những vở opera kinh điển nhất thế giới và không gian Nhà hát Lớn được phát triển thành câu chuyện xuyên suốt. Sự chăm chút ấy bổ sung cho Hà Nội một trải nghiệm lưu trú giàu cá tính, đồng thời thể hiện cách Sun Group tìm kiếm giá trị khác biệt từ chính không gian văn hóa của điểm đến.

Làm đẹp điểm đến - làm giàu địa phương

Michael E. Porter, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, từng khẳng định: “Sự thịnh vượng quốc gia được tạo dựng, không phải được thừa hưởng”. Nhìn vào du lịch, có thể thấy tài nguyên chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi đi cùng năng lực tổ chức và đầu tư. Những gì Sun Group thực hiện tại Phú Quốc cho thấy cách doanh nghiệp bồi đắp thêm sức hấp dẫn trên nền cảnh quan sẵn có.

Từ cabin cáp treo Hòn Thơm, du khách có thể ngắm trọn toàn cảnh biển trời Phú Quốc

Từ cáp treo Hòn Thơm, công viên nước Aquatopia đến hệ thống nghỉ dưỡng với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay do Bill Bensley thiết kế, các sản phẩm mở ra nhiều cách trải nghiệm biển đảo. Du khách có thể ngắm biển từ trên cao, vui chơi trên đảo rồi nghỉ dưỡng trong không gian mang dấu ấn riêng. Khi những lựa chọn ấy được kết nối, chuyến đi có thêm chiều sâu và điểm đến có thêm khả năng giữ chân khách.

Nhịp trải nghiệm tiếp tục ở Thị trấn Hoàng Hôn, nơi Cầu Hôn với thiết kế hai nhánh không chạm độc nhất trên thế giới trở thành nơi “lưu giữ” đặc sản hoàng hôn tại Phú Quốc một cách đáng nhớ nhất. Sau hoàng hôn là các show diễn có pháo hoa Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, chợ đêm Vui Phết và Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng bia ven biển được Guinness công nhận lớn nhất thế giới. Từ ngắm cảnh đến thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực, du khách có thể dành trọn buổi tối tại nam đảo Phú Quốc.

Cầu Hôn cùng tổ hợp trải nghiệm giải trí đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn biến tài nguyên thiên nhiên của đảo ngọc thành chuỗi giá trị gia tăng bền vững

Đằng sau hành trình ấy là đầu tư cho thiết kế, công nghệ trình diễn, nghệ sĩ và bộ máy vận hành. Hoàng hôn vốn là “đặc sản” thiên nhiên của Phú Quốc, song sự tổ chức bài bản giúp khoảnh khắc ấy trở thành điểm hẹn và mở ra những trải nghiệm tiếp nối. Khi khách ở lâu hơn, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và cửa hàng địa phương cũng có thêm cơ hội phục vụ.

Tại Đà Nẵng, cơ hội tương tự được tạo ra từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF. Sun Group tham gia xã hội hóa tổ chức từ năm 2017, góp phần phát triển sự kiện thành mùa lễ hội. Khoản đầu tư cho nghệ thuật và tổ chức sự kiện tạo thêm lý do để khách đến thành phố, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh cho hệ thống dịch vụ. Giá trị của đầu tư được lan tỏa ra đời sống kinh tế địa phương.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF - dấu ấn xã hội hóa tiêu biểu của thành phố bên sông Hàn

Đó cũng là ý nghĩa thực tiễn của chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trong Nghị quyết số 68: phát huy nguồn lực doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng cho đất nước. Cùng với quá trình xây dựng chính sách văn hóa được thúc đẩy qua Nghị quyết số 90, yêu cầu đặt ra là đưa các nguồn lực ấy vào những sản phẩm có chất lượng, có chiều sâu văn hóa và giá trị xã hội.

Việt Nam cần những tập đoàn du lịch đủ sức đảm nhận vai trò ấy. Từ thực tiễn Sun Group, tầm vóc của một “chaebol du lịch” có thể được nhìn qua những đóng góp cụ thể: tạo công trình đẹp, nâng chất lượng trải nghiệm và mở thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng. Khi tài sản doanh nghiệp đầu tư trở thành niềm tự hào của điểm đến, hành trình “làm đẹp những vùng đất” cũng góp phần làm giàu hình ảnh Việt Nam bằng trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt.