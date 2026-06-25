Việt Nam có gần 25 triệu trẻ em

Chiều 25.6, Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác trẻ em. Chủ trì hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, Việt Nam đã có bước tiến dài so với nhiều nước trên thế giới liên quan đến quyền về trẻ em, tạo cơ hội môi trường điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị ẢNH: VGP

Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật Trẻ em để đáp ứng yêu cầu mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong bảo vệ quyền trẻ em.

Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa; xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường, cộng đồng; giảm thiểu tối đa các nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích và những rủi ro đối với trẻ em.

Đối với môi trường mạng, Phó thủ tướng yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ em; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ trong thời đại mới, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong mọi tình huống.

"Chúng ta cần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, yêu thương, che chở và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có đủ hành trang vững bước vào tương lai, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc", Phó thủ tướng nêu.

Theo báo cáo, Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu trẻ em, chiếm 1/4 dân số cả nước. Trong đó, trẻ em nam chiếm 52,5%. Các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm ở mức rất cao: gần 100% trẻ em dưới 5 tuổi được khai sinh; 97% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,7%, tỷ lệ bỏ học giảm, chỉ còn 0,17%. Nhà nước đã thực hiện miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, đồng thời triển khai xây dựng 248 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các vùng biên giới.