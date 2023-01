Việt Nam có hãng hàng không vào top 20 an toàn nhất thế giới

Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp hàng không; và thậm chí cả điều kiện tự nhiên, như trường hợp Southwest Airlines khi hãng đã hủy hàng ngàn chuyến bay trên khắp nước Mỹ trong kỳ nghỉ lễ vừa qua vì bão tuyết, tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng...

Nhưng nếu có tin tốt nào khi nói đến các hãng hàng không, thì đó là sự an toàn của việc đi lại bằng đường hàng không ngày nay. “Tôi có thể nói rằng, hệ thống hàng không cực kỳ an toàn”, Geoffrey Thomas, Tổng biên tập của AirlineRatings, chuyên giám sát xếp hạng hàng không, cho biết.

Khi đưa ra danh sách của mình, AirlineRatings đã xem xét một loạt các yếu tố, bao gồm tuổi của đội bay, sự cố nghiêm trọng, tử vong, kiểm toán từ các cơ quan quản lý và ngành hàng không, các sáng kiến ​​an toàn hàng đầu trong ngành…

"20 hãng hàng không an toàn nhất của chúng tôi đều nổi bật trong ngành và đi đầu về an toàn, đổi mới và tung ra các loại máy bay mới. Thực tế, biên độ an toàn giữa 20 hãng hàng không hàng đầu này là rất nhỏ - vì đều các hãng hàng không nổi bật”, ông nói thêm.





Đứng đầu năm nay là Qantas, được vinh danh là hãng hàng không an toàn nhất năm 2023, thay thế hãng chiến thắng năm ngoái - Air New Zealand.

Đây không phải là lần đầu tiên Qantas giành chiến thắng. Hãng hàng không 100 tuổi của Úc được vinh danh là hãng an toàn nhất thế giới từ 2014 đến 2017 và ba năm liên tiếp: 2019, 2020 và 2021...

Một số hãng hàng không của Mỹ cũng lọt vào danh sách top 20. Alaska Airlines đứng đầu trong số các hãng hàng không Mỹ, tiếp theo là Hawaiian Airlines, United, American Airlines và Delta Air Lines. Ngoài ra danh sách có: Etihad Airways, Singapore Airlines, Emirates, EVA Air, Lufthansa...

Báo cáo thường niên của AirlineRatings cũng công bố 20 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất năm 2023, trong đó có hãng bay của Việt Nam là Vietjet. Ngoài ra top 20 còn có những cái tên nổi tiếng khác như AirAsia, FlyDubai, Jetstar, Indigo, Ryanair, Scoot, Southwest...