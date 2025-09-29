Việt Nam có hòn đảo trong top 3 đẹp nhất châu Á

Châu Á là lục địa gồm nhiều đảo, riêng Đông Nam Á đã có hơn 20.000 hòn đảo. Sự đa dạng ngoạn mục của những mảnh thiên đường này nằm rải rác khắp nơi: trên hòn đảo lớn nhất lục địa, Borneo, bạn có thể nhìn thấy những chú đười ươi hoang dã; ở Bali, du khách có thể đắm mình trong tâm linh Hindu; hay ở Okinawa, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống của những người sống qua 100 tuổi. Du khách có thể ghé thăm tất cả nếu có thời gian, nhưng không nhất thiết phải làm vậy - nhất là khi tạp chí du lịch của Anh Time Out đã thu hẹp danh sách xuống còn 7 hòn đảo tuyệt vời nhất để ghé thăm ở châu Á, trong đó hòn đảo ở Việt Nam trong top 3.

1.Borneo

Borneo, hòn đảo lớn nhất châu Á, bao gồm Borneo của Malaysia, Indonesia và Brunei. Mỗi phần của hòn đảo đều xứng đáng để ghé thăm cho những ngày phiêu lưu nhiệt đới bất tận - khám phá rừng rậm, nô đùa trên bãi biển, thám hiểm dưới nước... Đây là chuyến đi đặc biệt bổ ích cho những người đam mê động vật hoang dã, những người gần như chắc chắn sẽ được nhìn thấy các loài có nguy cơ tuyệt chủng như đười ươi, voi Borneo và khỉ vòi trên sông Kinabatangan ở phía đông Sabah ẢNH: AUDLEY TRAVEL

2.Bali, Indonesia

Là hòn đảo được ghé thăm nhiều nhất ở Indonesia, du khách vẫn tiếp tục đổ xô đến Bali bởi thiên nhiên kỳ thú, di sản văn hóa phong phú và những trải nghiệm lướt sóng tuyệt vời. Tại Bali, bạn có thể chiêm ngưỡng thác nước và ruộng bậc thang, hoặc ngắm cá heo và lướt sóng ẢNH: MATHEUS BELTRAME

3.Phú Quốc, Việt Nam

Phú Quốc là một trong những hòn đảo tuyệt vời nhất Việt Nam với nhiều bãi biển cát trắng nguyên sơ điểm xuyết những hàng dừa xanh mướt và làn nước biển xanh ngọc ấm áp. Nếu bạn có thể rời xa bãi biển, có rất nhiều đường mòn đi bộ đường dài dẫn đến những điểm ngắm cảnh ngoạn mục; nhiều trải nghiệm thú vị tại các công viên giải trí như Công viên nước Aquatopia và VinWonders Phú Quốc; đặc biệt trải nghiệm cáp treo tuyệt đẹp từ Sunset Town - tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới ẢNH: ĐỘC LẬP

4.Đảo san hô Baa, Maldives

Maldives liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất châu Á. Quần đảo này sở hữu gần 1.200 hòn đảo ở Ấn Độ Dương, tất cả đều tự hào với làn nước nông trong vắt, rạn san hô rực rỡ và những biệt thự trên mặt nước đẹp như tranh vẽ. Đảo san hô vòng Baa hình trái tim, bao gồm 61 hòn đảo. Đây là Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận với vùng biển được bảo vệ, khiến nơi này trở thành địa điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng thế giới dưới nước sống động ẢNH: ICEMANPHOTOS

5.Palawan, Philippines

Được mệnh danh là "biên giới cuối cùng" của Philippines nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, Palawan như một thế giới khác với những vách đá vôi, làn nước ngọc lam và hệ sinh vật biển phong phú. El Nido là điểm đến tuyệt vời cho những chuyến đi trong ngày tới các đảo; Coron là điểm đến yêu thích của nhiều người để khám phá xác tàu chiến Nhật Bản bị chìm; và sông ngầm Puerto Princesa, Di sản thế giới của UNESCO, mang đến trải nghiệm độc đáo ẢNH: NOK LEK TRAVEL

6.Ishigaki, Okinawa, Nhật Bản

Đảo Ishigaki có sân bay, khiến nơi đây trở thành một trong những hòn đảo dễ ghé thăm nhất trong số 160 hòn đảo của Okinawa. Với làn nước trong vắt, bãi biển cát trắng và rạn san hô tuyệt đẹp, đây là địa điểm để lặn với ống thở. Bãi biển Yonehara là một trong những bãi biển đẹp nhất Okinawa, và việc leo lên bậc thang đá Shiraho cổ kính được chạm khắc từ san hô mang đến một trong những khung cảnh đẹp nhất trên đảo ẢNH: YUSEI

7.Koh Rong, Campuchia