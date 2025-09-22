Việt Nam cử hơn 200 chiến sĩ 'mũ nồi xanh' tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Sáng 22.9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) và Đội Công binh số 4 (ĐCB4) trực tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất và trực tuyến tại điểm cầu hội trường Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội). Hai đơn vị này sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS) và khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho BVDC2.7 và ĐCB4 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dặn dò, thăm hỏi chiến sĩ "mũ nồi xanh" trước giờ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 200 chiến sĩ "mũ nồi xanh" tham gia gìn giữ hòa bình

Trong đợt xuất quân lần này, 63 cán bộ chiến sĩ thuộc BVDC2.7 được điều động từ các Quân khu 1, 3, 5, 7, 9; Quân đoàn 34; Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số đơn vị khác trong toàn quân sẽ thay thế BVDC2.6.

Năm nay, gần 250 cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7 và ĐCB4 đến các Phái bộ của Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng BVDC2.7 đã hoàn tất các khóa huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại Phái bộ.

Lực lượng BVDC2.7 cũng phối hợp các đối tác quốc tế huấn luyện về ngoại ngữ tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, luật Nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ, nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Trong 184 cán bộ, nhân viên ĐCB4 có 17 chiến sĩ nữ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đội ĐCB4 với 184 cán bộ, nhân viên (179 quân nhân mới và 5 quân nhân của ĐCB3) được điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các binh chủng công binh, đặc công, thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7 (đang công tác tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 175) chia sẻ, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan luôn đi kèm vô vàn thử thách.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp hình cùng các chiến sĩ trước giờ xuất quân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Chúng tôi phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh, côn trùng và nhiều quy định, quy trình nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh đó là rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và quan điểm làm việc quốc tế. Nhưng đó cũng chính là yêu cầu bắt buộc, chúng tôi phải tôn trọng sự khác biệt", thiếu tá Tài nói.

Là chỉ huy, thiếu tá Tài cho biết một năm huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ đã giúp anh trưởng thành rất nhiều.

Thiếu tá Tài nhìn nhận: "Tôi được rèn bản lĩnh chính trị, kỹ năng xử lý tình huống và nắm vững các quy trình, nghị định, chỉ thị... Chính điều đó là nền tảng để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại Phái bộ, nơi có những quy chuẩn rất khắt khe".

Bên cạnh đó, tạm xa gia đình trong thời gian dài, vị bác sĩ cũng không khỏi nhớ nhà, nhớ 2 con nhỏ, tuy nhiên, "tôi luôn nhắc bản thân phải đặt sự an toàn của cả đơn vị lên hàng đầu, bảo đảm mọi người hoàn thành nhiệm vụ và trở về nguyên vẹn".

Nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tranh thủ ghi lại các khoảnh khắc trước khi lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Về chuyên môn y tế, thiếu tá Tài thẳng thắn đánh giá: "Mặt bệnh tại châu Phi hoàn toàn khác Việt Nam. Ở đó sốt rét, sốt xuất huyết rất phổ biến, cộng với các ca rắn cắn, côn trùng cắn và bệnh đặc thù khác. Đây là áp lực rất lớn, nhưng nhờ quá trình huấn luyện bài bản, chúng tôi tự tin kế thừa thành quả của những "người khổng lồ" đi trước, duy trì công tác điều trị và lan tỏa tinh thần nhân ái của bộ đội và nhân dân Việt Nam".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ để giành và giữ độc lập, tự do. Chính vì vậy, Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình đối với đời sống hằng ngày của nhân dân và sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

"Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, trong hơn 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các phái bộ và cơ quan Liên Hiệp Quốc thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ. Những kết quả đó được Liên Hiệp Quốc, bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước ghi nhận, đánh giá cao, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình", lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương nỗ lực của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175, Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức huấn luyện, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho BVDC2.7 và ĐCB4, bảo đảm các lực lượng đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Thượng tướng cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, bảo đảm hậu phương vững chắc, kịp thời động viên tinh thần, giải quyết chính sách cho gia đình cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở Phái bộ; đồng thời chủ động đào tạo, chuẩn bị lực lượng thay thế cho các đợt triển khai tiếp theo.

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" và khoảnh khắc với gia đình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng

Buổi lễ xuất quân ghi nhận nhiều khoảnh khắc xúc động giữa cán bộ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" và người thân trước giờ khởi hành nhận nhiệm vụ quốc tế.

Chị Vương Thị Dạ Thảo (người thân của bác sĩ Lê Đình Nam) chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ cả năm nay. Quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên đến thời điểm này, tôi không còn quá lo lắng, chỉ còn lại niềm tự hào. Không chỉ tôi mà cả hai bên gia đình đều cảm thấy tự hào khi anh Nam được tham gia nhiệm vụ này".

Chị Dạ Thảo tranh thủ dặn dò anh Lê Đình Nam trước giờ xuất quân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những lời dặn dò, chúc sức khỏe được gửi gắm đến các chiến sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Còn bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân chia sẻ, hôm nay được khoác lên mình bộ quân phục để lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là một niềm mơ ước từ rất lâu. "Từ tháng 9 năm ngoái, khi biết mình sẽ được tham gia lên đường gìn giữ hòa bình, tôi đã hạnh phúc vô cùng. Gần một năm qua tôi miệt mài chuẩn bị, học tiếng Anh, rèn luyện thể lực, tham gia huấn luyện", chị Xuân cho biết.

Lần đầu tiên xa gia đình thời gian dài, lại đến một đất nước xa lạ, bác sĩ Xuân không giấu được sự bồi hồi: "May mắn là tôi đi cùng đồng đội là các bác sĩ, điều dưỡng, nên phần nào yên tâm. Tôi biết mình sẽ có người bên cạnh để hỗ trợ nhau cả về công việc lẫn tinh thần. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, và tôi chỉ có một quyết tâm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Về hậu phương, chị Xuân cho biết gia đình ở nhà sẽ chăm sóc 2 con gái nhỏ. "Các con nói sẽ nhớ mẹ lắm, nhưng tôi cũng yên tâm vì giờ đây có thể gọi điện về cho con mỗi ngày. Nhờ công nghệ, khoảng cách dường như được rút ngắn lại", bác sĩ Xuân chia sẻ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm hỏi các gia đình chiến sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc, thiếu tá, bác sĩ Phan Thế Nhật, Trưởng khoa Nội truyền nhiễm BVDC 2.7, chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trở thành một phần nhỏ bé đại diện cho đất nước, dân tộc, quê hương và đơn vị của mình để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Đây không chỉ là nhiệm vụ quốc tế mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người thầy thuốc, góp phần giúp đỡ những cộng đồng yếu thế trên thế giới".

Bác sĩ Nhật cho biết anh đã chuẩn bị tinh thần cho sứ mệnh này từ rất lâu và luôn ghi nhớ điều cốt lõi: mang hình ảnh người lính, người bác sĩ Việt Nam, yêu chuộng hòa bình, nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn, đến với bạn bè quốc tế.

"Tôi may mắn khi được Đảng, Nhà nước và bệnh viện tin tưởng lựa chọn. Song hành với niềm tự hào ấy là cảm giác đầy trách nhiệm với màu áo ngành y, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, với Tổ quốc và nhân dân. Tôi luôn tâm niệm lời dạy "lương y như từ mẫu", không chỉ trong nước mà còn khi bước ra thế giới", bác sĩ Nhật nhấn mạnh.

Chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam được đào tạo bài bản để giao lưu, học hỏi bạn bè quốc tế ẢNH: NGỌC DƯƠNG