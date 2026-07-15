Việt Nam dẫn đầu khu vực về tốc độ đón nhận thiết bị gia dụng thông minh

Sự dịch chuyển sang thiết bị gia dụng thông minh thế hệ mới

Trong bức tranh chung của ngành thiết bị gia dụng thông minh, phân khúc máy lau nhà khô ướt chứng kiến tốc độ phát triển nhanh. Các báo cáo theo dõi thị trường ghi nhận Việt Nam hiện là quốc gia sở hữu tốc độ tăng trưởng đối với ngành hàng này mạnh mẽ hàng đầu trong số các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Hà, Giám đốc Marketing của Hợp Long E-commerce cho biết riêng trong nửa đầu năm 2026, doanh số của các dòng máy lau nhà khô ướt thông minh tại thị trường Việt Nam tăng vượt bậc, ghi nhận mức tiêu thụ chỉ trong 6 tháng đã chạm ngưỡng tương đương với tổng doanh số của cả năm 2025 cộng lại.

Thiết bị gia dụng thông minh ngày càng xuất hiện nhiều trong các hộ gia đình Việt Nam Ảnh: CTV

Sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người Việt thể hiện rõ nét qua xu hướng chuyển từ dòng máy hút bụi cầm tay truyền thống sang thiết bị tích hợp lau dọn thông minh có khả năng xử lý đồng thời vết bẩn khô và ướt. Phân khúc phổ thông ghi nhận lượng giao dịch sôi động nhất nằm ở mức giá từ 7 đến 8 triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp từ 10 đến 11 triệu đồng lại là nhóm có tốc độ tăng trưởng thị phần nhanh nhất, phản ánh xu hướng sẵn sàng chi tiêu lớn của người tiêu dùng cho các sản phẩm nâng cao chất lượng sống.

Đánh giá về làn sóng này, bà Nguyễn Hà nói: "Nhu cầu số hóa và nâng cấp không gian sống của người Việt đang tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việt Nam hiện là thị trường sở hữu tốc độ tăng trưởng máy lau nhà khô ướt hàng đầu khu vực. Đây là động lực lớn thúc đẩy các nhà sản xuất và đơn vị phân phối liên tục thiết lập các cột mốc phát triển mới".

Tái định nghĩa hệ sinh thái gia dụng

Sự nhanh nhạy trong việc đón nhận công nghệ mới của người dùng Việt không chỉ dừng lại ở thiết bị chăm sóc sàn nhà mà đang nhanh chóng lan tỏa sang toàn bộ hệ sinh thái đời sống, đặc biệt là thiết bị lọc nước và nhà bếp thông minh. Theo các nghiên cứu thị trường, quy mô ngành máy lọc nước tại Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ở mức gần 10,7% và được dự báo sẽ chạm mốc 1,18 tỉ USD vào năm 2032.

Thực tế trên phản ánh bước chuyển dịch lớn khi người tiêu dùng không dừng lại ở việc tìm kiến thiết bị lọc nước đơn thuần để đảm bảo an toàn cơ bản, mà hướng tới hệ thống lọc thông minh, tích hợp công nghệ theo dõi chất lượng nước thời gian thực để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Sau robot làm sạch, máy lọc nước thông minh được dự báo là thiết bị tạo xu hướng tiêu dùng mới Ảnh: CTV

Ông Chinal Wong, Quản lý khu vực Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ của Tineco chia sẻ: "Việc mở rộng ranh giới đổi mới từ thiết bị chăm sóc sàn sang thiết bị nhà bếp và đời sống nhằm hiện thực hóa tầm nhìn giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Những giải pháp mới, như việc mang dòng máy lọc nước Tineco Hydrate One Ice Master về Việt Nam hướng đến hoàn thiện mảnh ghép hệ sinh thái của chúng tôi, tái định nghĩa cách người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống tiện nghi".

Để đáp ứng dòng chảy tiêu dùng hiện đại, các đơn vị bán lẻ cũng đang nhanh chóng nâng cấp hạ tầng phân phối nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Sự kết hợp giữa các nền tảng thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng trải nghiệm trực tiếp (O2O) được xem là chìa khóa để tiếp cận người dùng cuối một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga Digital khẳng định: "Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, hệ thống bán lẻ đóng vai trò là mắt xích cốt lõi kết nối công nghệ với người dùng cuối". Ông cũng cho rằng sự đồng nhất từ nhu cầu thị trường, chiến lược của các hãng sản xuất cho đến năng lực đáp ứng của chuỗi bán lẻ đang tạo ra một lực đẩy cộng hưởng. Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ tiềm năng mà đang khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực về tốc độ số hóa không gian sống, mở đường cho những tiêu chuẩn tiêu dùng thông minh và bền vững.