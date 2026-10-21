Việt Nam - Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Chương mới trong quan hệ song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 20.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ngày càng sâu rộng, thực chất; các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, gắn với những ưu tiên phát triển của hai nước. Từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống, hai nước đã trở thành những đối tác tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, với những dấu mốc quan trọng như thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Từ những kết quả hợp tác đã đạt được, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tận dụng những cơ hội mới, phát huy các thế mạnh của mỗi nước, tạo bước phát triển mới cho hợp tác song phương, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài. Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách, huy động nguồn lực tài chính xanh và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi, đồng thời hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng. Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại LHQ và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU phát triển thực chất, hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch với ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Mette Frederiksen sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Mette Frederiksen trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất làm nền tảng. Để góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước; mong các doanh nghiệp Đan Mạch, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển nêu trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch từ "đầu tư tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam", tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; từ "sản xuất tại Việt Nam" sang "nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam", đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp; từ "tăng trưởng" sang "tăng trưởng xanh và bền vững"; cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn và các chuỗi cung ứng đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước; dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.