Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

'Việt Nam đang đứng trước cơ hội có một không hai hội tụ dòng vốn toàn cầu'

Đan Thanh
Đan Thanh
21/12/2025 12:28 GMT+7

Nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội 'có một không hai' để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư toàn cầu, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan của trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động ngay sau lễ ra mắt.

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

ẢNH: NHẬT BẮC

Không cạnh tranh trực tiếp với trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực

Thủ tướng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành nghề thâm dụng lao động cao, tài nguyên, mà phải dựa vào các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

ẢNH: TTXVN

Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu. Trong đó, sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực.

"Việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 8 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

Nhấn mạnh đây là kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, Thủ tướng cho rằng, với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; và cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Về mô hình của trung tâm tài chính, nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: "Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới".

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý theo quy trình đặc biệt

Để trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND TP.HCM, UBND TP.Đà Nẵng chuyển hẳn từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm".

- Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng chúc mừng Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

ẢNH: MOF

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" với đủ thẩm quyền, báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền.

Về hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, phải đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối (sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…), hạ tầng số (5G/6G…), các khu thương mại tự do.

Về giám sát rủi ro, phải bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro. Yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

"Ngay sau lễ ra mắt, các cơ quan của trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động. Văn phòng Chính phủ, TP.HCM, TP. Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.12", Thủ tướng yêu cầu.

Tin liên quan

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức thành lập

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức thành lập

Sáng nay 21.12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm tài chính quốc tế trung tâm tài chính quốc tế tại việt nam trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thủ tướng chính phủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận