'Việt Nam đang đứng trước cơ hội có một không hai hội tụ dòng vốn toàn cầu'

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Không cạnh tranh trực tiếp với trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực

Thủ tướng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành nghề thâm dụng lao động cao, tài nguyên, mà phải dựa vào các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu. Trong đó, sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực.

"Việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 8 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

Nhấn mạnh đây là kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, Thủ tướng cho rằng, với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; và cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Về mô hình của trung tâm tài chính, nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: "Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới".

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý theo quy trình đặc biệt

Để trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND TP.HCM, UBND TP.Đà Nẵng chuyển hẳn từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm".

Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng chúc mừng Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ẢNH: MOF

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" với đủ thẩm quyền, báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền.

Về hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, phải đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối (sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…), hạ tầng số (5G/6G…), các khu thương mại tự do.

Về giám sát rủi ro, phải bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro. Yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

"Ngay sau lễ ra mắt, các cơ quan của trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động. Văn phòng Chính phủ, TP.HCM, TP. Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.12", Thủ tướng yêu cầu.