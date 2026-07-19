Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic toán học quốc tế

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), 2 huy chương vàng IMO năm nay thuộc về các em: Nguyễn Đình Tùng, học sinh học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế 2026 ẢNH: MOET

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau huy chương bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

3 học sinh giành huy chương bạc bao gồm: Phạm Đăng Nguyên, học sinh học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (TP.Hà Nội); Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM; Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) giành huy chương đồng.

Với tổng số điểm đạt được là 168, theo xếp hạng không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay. Năm 2025 đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.

Kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 - 21.7 tại TP.Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của gần 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo quy định ban tổ chức trao giải chính thức cho 50% thí sinh tham dự, số lượng huy chương vàng là 55; 105 huy chương bạc, 189 huy chương đồng.

Đề thi năm nay gồm 6 bài toán, với 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Một cách tình cờ, cấu trúc này tương tự như với đề thi năm ngoái. Ngoài ra, cả hai bài toán về số học của kỳ thi cũng đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp. Về hình thức phát biểu của các bài toán, đề thi năm nay có tới 3 bài toán về trò chơi.

Đáng chú ý là trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này càng thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.







