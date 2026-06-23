Việt Nam hỗ trợ đào tạo kỹ năng báo chí hiện đại cho nhà báo Lào

Tham dự lễ khai mạc, về phía Lào có ông Vansy Kuamoua (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), cùng lãnh đạo các vụ chức năng liên quan. Về phía Việt Nam có bà Đặng Thị Phương Thảo (Phó cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

ông Vansy Kuamoua phát biểu khai mạc khóa đào tạo ẢNH: BAN TỔ CHỨC LỚP CUNG CẤP

Khóa đào tạo diễn ra trong 5 ngày (22 - 26.6) với 2 chủ đề về kỹ năng báo chí hiện đại. Trong đó, chủ đề "Kỹ năng ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí đa nền tảng, đa phương tiện" do nhà báo Đặng Sinh (biên tập viên Ban Chính trị - Xã hội, Báo Thanh Niên) tham gia giảng dạy.

Chủ đề "Kỹ năng sản xuất chương trình, tin, bài báo chí trên thiết bị di động" do nhà báo Nguyễn Đức Hòa (Phó trưởng ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam) tham gia giảng dạy.

Tại lễ khai giảng sáng 22.6, ông Vansy Kuamoua bày tỏ tự hào khi khóa đào tạo quy tụ được 40 học viên đến từ các cơ quan báo chí truyền thông của Lào, trong đó có các cơ quan quân đội và quốc phòng.

Ông nhấn mạnh: "AI không thể thay thế các nhà báo nhưng những nhà báo biết sử dụng AI một cách thành thạo sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để vươn lên dẫn đầu và định hướng cho báo chí trong kỷ nguyên số ngày nay".

40 nhà báo, cán bộ truyền thông thuộc các cơ quan trung ương và địa phương của Lào tham gia khóa tập huấn ẢNH: BAN TỔ CHỨC LỚP CUNG CẤP

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Thảo cho biết từ năm 2011 đến nay, phía Việt Nam đã phối hợp tổ chức 25 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.000 nhà báo Lào với nhiều chủ đề khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Những kết quả đó không chỉ thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý báo chí của hai nước mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó thủy chung giữa Việt Nam và Lào.

Bà Thảo nhận định: "Nhà báo ngày nay không chỉ cần kỹ năng viết và tác nghiệp truyền thống mà còn phải làm chủ công nghệ mới, biết khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung đa phương tiện và thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng. AI đang mở ra nhiều cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quy trình làm báo".

Bà Đặng Thị Phương Thảo khẳng định công nghệ không thể thay thế vai trò của người làm báo ẢNH: BAN TỔ CHỨC LỚP CUNG CẤP

Tuy nhiên, bà Đặng Thị Phương Thảo cũng khẳng định rằng công nghệ không thể thay thế vai trò của người làm báo. Trong thời đại số, các giá trị cốt lõi của nghề báo như tính chính xác, sự khách quan, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngay sau lễ khai giảng, 40 học viên đã bắt đầu tham gia học tập chủ đề "Kỹ năng ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong báo chí đa nền tảng, đa phương tiện". Chủ đề tập trung hướng dẫn các nhà báo ứng dụng các công cụ AI trong tác nghiệp và sáng tạo sản phẩm báo chí trực quan, đa phương tiện.