Báo chí cách mạng Việt Nam phải tiên phong đổi mới

Tối 21.6, tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại sự kiện ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong suốt hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc. Theo đó, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều ghi dấu ấn đậm nét của báo chí cách mạng Việt Nam với vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh hơi thở cuộc sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lan tỏa những giá trị nhân văn và khát vọng phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 20 năm tổ chức, Giải Báo chí quốc gia đã khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của giới báo chí nước nhà. Đây không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là sự ghi nhận bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân của những người làm báo.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Chủ tịch Quốc hội cho rằng báo chí cách mạng Việt Nam phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Ông nhấn mạnh những người làm báo không được quên các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân và luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Dẫn tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng báo chí phải trở thành nơi nhân dân tìm đến khi cần hiểu đúng sự thật. Người dân không chỉ cần biết sự việc gì đã xảy ra mà còn cần được lý giải vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào là phù hợp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và cổ vũ toàn dân tham gia xây dựng đất nước.

Đặc biệt, báo chí phải tiếp tục là lực lượng tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động thì ở đó phải có tiếng nói phản bác mạnh mẽ của báo chí; nơi nào có thông tin sai lệch thì nơi đó báo chí phải góp phần làm sáng tỏ sự thật, củng cố niềm tin trong nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh chóng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi nhà báo phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và năng lực công nghệ để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Đồng thời, đội ngũ làm báo cần nâng cao khả năng phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận và chuyển hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức và hành động trong xã hội.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghề báo, Chủ tịch Quốc hội lưu ý mỗi nhà báo khi cầm bút cần luôn tự hỏi viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đội ngũ người làm báo, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; giữ vững vai trò dẫn dắt thông tin, đồng hành cùng nhân dân, phụng sự Tổ quốc và góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Báo Thanh Niên nhận 2 giải khuyến khích

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vinh danh 123 tác phẩm xuất sắc, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Liên chi hội Báo Thanh Niên có 2 tác phẩm được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia trao giải Khuyến khích: Tác phẩm "Bài báo dữ liệu: Toàn cảnh Việt Nam hôm nay" của nhóm tác giả Lê Đình Tuyển, Lê Văn Hiệp, Liêu Hữu Tài, Lâm Tân Nhựt, Hoàng Ngọc Thiên Ý và loạt 5 tác phẩm "Người trẻ tô đẹp 2 chữ Việt Nam" của tác giả Vũ Thị Thơ.

Liên chi hội Báo Thanh Niên nhận 2 giải khuyến khích ẢNH: TUẤN MINH

Giải Báo chí quốc gia là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí Việt Nam, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc có giá trị chính trị, xã hội và nghề nghiệp cao, phản ánh sinh động đời sống đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.