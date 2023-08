Việt Nam hỗ trợ Mỹ đưa tội phạm đặc biệt nguy hiểm về nước

Jaidan Nguyen (trái) và Polie Phan THÀNH PHỐ HOUSTON

Hôm 17.8, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM đã ra thông báo về chương trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực truy bắt tội phạm nguy hiểm. Theo đó, các đại diện của Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã thăm Việt Nam ngày 11-16.7 để nâng cấp quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực thực thi pháp luật.



Một trong những vụ án quan trọng thể hiện sự phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ là vụ bắt giữ hai đối tượng bị Mỹ truy nã là Polie Phan và Jaidan Nguyen lần lượt vào hôm 20 và 22.6.

Hai đối tượng trên bị Mỹ truy nã với cáo buộc liên quan hai vụ giết người ở thành phố Houston (bang California, Mỹ) hồi tháng 1. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát cảnh báo đỏ đối với hai đối tượng này và chiến dịch truy bắt xuyên quốc gia đã kết thúc sau 4 tháng triển khai.

Polie Phan bị bắt tại TP.HCM trong khi Jaidan Nguyen bị bắt tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuộc (tỉnh Đắk Lắk).

Tổng cộng Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp và bắt giữ thành công 4 đối tượng đặc biệt nguy hiểm của Mỹ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns đã nói lời cảm ơn nỗ lực điều tra và sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong việc đảm bảo an toàn cho cả hai quốc gia.

Tổng Lãnh sự Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ Bộ Công an Việt Nam để đưa những cá nhân này ra xét xử tại Mỹ. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Mỹ đã đảm bảo an toàn hơn cho cả hai nước chúng ta. Tôi hy vọng việc di lý những kẻ thủ ác sẽ đem lại an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân".