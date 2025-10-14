Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
14/10/2025 20:25 GMT+7

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Ngày 14.10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Israel và lực lượng Hamas chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas, nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai nhà nước, hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và hơn 20 nhà lãnh đạo quốc tế đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào ngày 13.10.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas - Israel bàn giao con tin để đổi lấy tù nhân, Israel sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo. Hôm 13.10, Hamas thả 20 con tin Israel, đổi lại là gần 2.000 tù nhân Palestine được tự do.

Tin liên quan

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về

Người Israel, Palestine vỡ òa chào đón con tin, tù nhân trở về

Hàng ngàn người đã tụ tập ở các thành phố tại Israel, cũng như ở Dải Gaza, để đón chào những người được thả theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin - tù nhân giữa Hamas và Israel.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam israel Hamas Bộ Ngoại giao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận