Ngày 15.6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, "Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: BNG

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", bà Hằng khẳng định.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội vào khoảng 17 giờ 30 chiều (giờ Washington) hôm 14.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất". Bài đăng của ông được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, tuyên bố một thỏa thuận đã đạt được vào sáng sớm 15.6 theo giờ địa phương.

Bản ghi nhớ dự kiến sẽ được ký chính thức vào ngày 19.6 tại Thụy Sĩ. Theo dự thảo bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran do Bloomberg đăng tải ngày 15.6, hai bên sẽ chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức vào thời điểm ký MOU. Washington bắt đầu dỡ phong tỏa hàng hải, trong khi Tehran sẽ sắp xếp nối lại quy trình quá cảnh của tàu thương mại từ vịnh Ba Tư đến biển Oman và ngược lại. Mỹ cũng sẽ nới lỏng cấm vận Iran.