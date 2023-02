Việt Nam hướng đến mục tiêu xuất khẩu 3,1 tỉ USD hạt điều

Ký kết bản hợp tác giữa Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) và khách hàng quốc tế QUANG THUẦN

Sáng nay 27.2, Hội nghị Điều quốc tế lần thứ 12 đã được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm "Hạt điều của Việt Nam", xúc tiến xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng, xây dựng và củng cố mối quan hệ bền vững, lâu dài giữa các doanh nghiệp, Hiệp hội Điều Việt Nam và thế giới.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), năm 2022, bước vào giai đoạn "bình thường mới" sau đại dịch Covid-19, ngành điều Việt Nam tiếp tục gặp vô vàn khó khăn, thách thức do ảnh hưởng chung từ thị trường, tiêu dùng quốc tế…, kim ngạch xuất khẩu nhân điều chỉ đạt 3,07 tỉ USD, chấm dứt giai đoạn tăng trưởng về xuất khẩu kéo dài 10 năm của ngành điều, từ năm 2011 - 2021.

Năm 2023, thị trường nông sản toàn cầu được dự báo sẽ có nhu cầu lớn về lương thực, thực phẩm, ngành nông nghiệp Việt Nam hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 54 tỉ USD năm 2023 (tăng 780 triệu USD so với năm 2022).

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng Thông tin Vinacas, hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng ngành điều toàn cầu và ở Việt Nam tiếp tục còn gặp rất nhiều khó khăn. Tăng trưởng của ngành điều sẽ bị tác động đáng kể do nhu cầu tiêu thụ điều nhân toàn cầu tiếp tục ảm đạm; thị trường nguyên liệu điều thế giới sẽ gặp nhiều thách thức. Do đó, Ban chấp hành VINACAS đã thống nhất đề nghị điều chỉnh mức chỉ tiêu doanh số xuất khẩu điều nhân năm 2023 ở mức 3,1 tỉ USD, tăng nhẹ 30 triệu USD so với năm 2022. Hiệp hội duy trì chủ trương "Giảm lượng, tăng chất"...

Tại Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12, các chuyên gia, doanh nghiệp điều hàng đầu Việt Nam sẽ cùng cộng đồng các nhà xuất khẩu, thương mại điều nguyên liệu, các nhà nhập khẩu, phân phối, chiên rang, đóng gói, bán lẻ hạt điều quốc tế những thông tin, phân tích, đánh giá, nhận định và giải pháp đề xuất, sáng kiến giúp ngành điều Việt Nam và thế giới phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.