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Văn hóa

Việt Nam hướng tới trở thành cường quốc văn hóa tiếp theo của châu Á

Thanh Chi
Thanh Chi
Đó là nhận định của tạp chí Fortune (Mỹ) trong bài viết mới, có tiêu đề Vietnam's pop culture takes the stage (tạm dịch: Văn hóa đại chúng VN bước lên sân khấu).
VN hướng tới trở thành cường quốc văn hóa tiếp theo của châu Á - Ảnh 1.

Anh trai vượt ngàn chông gai - một trong những chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ thời gian qua với nhiều sân khấu tôn vinh bản sắc văn hóa Việt

Ảnh: NSX cung cấp

Bài viết chỉ ra rằng sự phát triển của nền kinh tế văn hóa VN đang diễn ra song song với sự thúc đẩy từ chính sách và sự tham gia ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân.

Fortune đánh giá cao tiềm năng công nghiệp văn hóa VN, nhận định VN đang hướng tới trở thành cường quốc văn hóa tiếp theo của châu Á, đồng thời đưa ra những dẫn chứng về chính sách phát triển văn hóa, trong đó có Nghị quyết 80. Bên cạnh đó, các chuyên gia chỉ ra văn hóa đại chúng VN đang lan ra thế giới qua internet và có thể tiến xa hơn nhờ hạ tầng kỹ thuật số và một thế hệ trẻ "tự tin về bản sắc văn hóa".

Ngoài ra, ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo trong nước tìm kiếm cơ hội phát triển sản phẩm văn hóa, nội dung giải trí hướng đến thị trường quốc tế. Nổi bật là Yeah1 (công ty truyền thông đầu tiên của VN được niêm yết trên sàn chứng khoán) ghi nhận doanh thu tăng 60% trong năm 2025, nhờ thành công của các sản phẩm chủ lực như Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chương trình thực tế này thu hút khán giả trực tiếp tại concert lên tới 50.000 người mỗi đêm và được giới thiệu đến hàng triệu khán giả trên thế giới. So với những thị trường văn hóa phát triển mạnh tại châu Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản, VN được đánh giá vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn sản xuất và khả năng cạnh tranh quốc tế.

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