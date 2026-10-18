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    Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với 4 nước giàu mạnh ở châu Âu

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA mở ra cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững giữa Việt Nam với 4 quốc gia giàu có, đáng sống hàng đầu châu Âu.

    Ngày 18.10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

    Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với 4 nước giàu mạnh ở châu Âu- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do VEFTA

    ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

    EFTA có 4 quốc gia thành viên: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Đây là nhóm quốc gia đang có thu nhập bình quân đầu người, chỉ số mức độ hạnh phúc và sự thịnh vượng nằm trong nhóm hàng đầu châu Âu và thế giới.

    Trong đó, Thụy Sĩ luôn đứng tốp đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo, hệ thống tài chính và chất lượng cuộc sống. Na Uy trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về chỉ số phát triển con người, sở hữu quỹ tài sản chủ quyền lớn nhất thế giới nhờ nguồn dầu mỏ. Iceland trong nhóm quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số hòa bình (GPI), bình đẳng giới và an sinh xã hội. Liechtenstein nằm trong nhóm những quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người với tỷ lệ thất nghiệp và hộ nghèo gần như bằng 0%.

    Theo Bộ Công thương, trước khi ký VEFTA, Việt Nam và các nước EFTA duy trì quan hệ thương mại song phương với mức kim ngạch ổn định gần 2 tỉ USD mỗi năm. Cơ cấu hàng hóa giữa hai bên mang tính bổ trợ cao, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

    Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EFTA các mặt hàng: thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu từ EFTA các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

    Theo đó, EFTA sẽ mở rộng cơ hội cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường 4 quốc gia giàu có, đáng sống nhất châu Âu. Ngược lại, Việt Nam dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất chất lượng cao, máy móc thiết bị công nghiệp cao.

    Bên cạnh đó, VEFTA mở ra cơ hội thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến vào Việt Nam. Hiện nay, các nước thành viên EFTA (đặc biệt là Thụy Sĩ, Na Uy) là những quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính.

    Đến cuối năm 2025 Thụy Sĩ có 234 dự án với hơn 2,4 tỉ USD vốn đăng ký và Na Uy có 62 dự án với hơn 201 triệu USD tại Việt Nam. Trên nền tảng này, VEFTA được kỳ vọng sẽ là "thỏi nam châm" tiếp theo thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đón đầu các làn sóng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics, cơ khí chính xác, năng lượng và công nghệ sạch.

    Cũng theo Bộ Công thương thương, VEFTA có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như: thương mại hàng hóa (bao gồm thuế quan, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hải quan và phòng vệ thương mại), thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững...

    Theo đó, VEFTA là cơ hội mới cho Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

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