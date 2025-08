Việt Nam làm chủ kỹ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh lý thai nhi

Thai nhi được chẩn đoán, điều trị ngay từ trong bụng mẹ

Ngày 1.8, hệ thống y tế Vinmec tổ chức lễ công bố chính thức đưa vào hoạt động chuyên khoa Y học bào thai. Đây là đơn vị y tế ngoài công lập đầu tiên trên cả nước được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê cùng ê kíp thực hiện can thiệp bào thai, điều trị cho thai nhi có bệnh lý ẢNH: THANH TUYỀN

Theo PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Bá Nha, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện Vinmec Times city (Hà Nội), chuyên khoa Y học bào thai được xây dựng trên nền tảng chuyên môn thế mạnh của toàn hệ thống là sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học, gây mê - hồi sức, sơ sinh và hồi sức sơ sinh, giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số trước khi ra đời.

Cũng theo bác sĩ Nha, y học bào thai là chuyên ngành hiện đại trong sản phụ khoa, cho phép xem thai nhi như một bệnh nhân độc lập, được chẩn đoán và điều trị ngay từ trong bụng mẹ.

Nếu trước đây, chúng ta đã chẩn đoán trước sinh phát hiện được nhiều bệnh lý, dị tật thai nhi nhưng phải chờ em bé chào đời mới có thể điều trị. Do đó, nhiều trường hợp em bé sinh non thậm chí không có cơ hội được ra đời, do dị tật, bệnh bẩm sinh.

"Với y học bào thai, tại hệ thống y tế Vinmec, chuyên khoa có thể thực hiện toàn diện tất cả các kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y học bào thai như: chẩn đoán di truyền tiền sản và siêu âm hình thái chuyên sâu, phẫu thuật nội soi buồng ối, truyền máu trong tử cung, điều trị hội chứng truyền máu song thai; xử lý các bất thường như thoát vị hoành, thiểu sản phổi, dị tật tim, thalassemia, thiếu máu bào thai, tiền sản giật, sinh non...", bác sĩ Nha thông tin.

Chia sẻ tại lễ buổi lễ, thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, Trưởng chuyên khoa Y học bào thai, Bệnh viện Vinmec Time city, người đã trực tiếp thực hiện thành công hàng trăm ca can thiệp khó, cứu sống nhiều thai nhi mắc bệnh lý nặng từ giai đoạn bào thai, cho biết: "Can thiệp bào thai có ranh giới rất mong manh giữa điều trị và rủi ro. Để thành công, không chỉ cần chuyên môn sâu và thiết bị hiện đại, mà còn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và cả niềm tin từ người mẹ. Chúng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng, hội chẩn với các chuyên khoa để đưa ra phương án tối ưu với từng sản phụ và thai nhi".