Việt Nam làm điều chưa từng thấy tại SEA Games, vinh danh 4 VĐV xuất sắc nhất

Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của SEA Games 31 đã làm tờ trình lên Ban tổ chức đại hội về việc giới thiệu VĐV đạt thành tích xuất sắc nhất tại đại hội. Trong đó nêu rõ: Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” và do tính chất tổ chức SEA Games 31 sau dịch bệnh, các VĐV đều nỗ lực cố gắng hết mình giành thành tích cao. Do vậy, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật đề cử 4 VĐV có tên sau được vinh danh tại lễ bế mạc.

Môn điền kinh có 2 VĐV, gồm VĐV nữ Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 15.8.1995, quốc tịch Việt Nam, đạt 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

VĐV nam Joshua Robert Atkinson, sinh ngày 25.5.2003, quốc tịch Thái Lan, đạt 4 HCV ở 4 nội dung 400 m, 800 m, tiếp sức hỗn hợp 4x400 m và tiếp sức 4x400 m nam, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400 m.

2 VĐV môn bơi gồm: VĐV nam Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 10.7.2000, quốc

tịch Việt Nam, đoạt 5 HCV (trong đó 4 HCV các nội dung cá nhân: 400 m tự do, 1.500 m tự do, 800 m tự do, 200 m bướm và 1 HCV nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nam), phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400 m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do nam.

VĐV nữ Jing Wen Quah, quốc tịch Singapore, đoạt 6 HCV (trong đó 3 HCV các nội dung cá nhân: 200 m bướm, 200 m hỗn hợp, 100 m bướm và 3 HCV các nội dung tiếp sức: tiếp sức 4x100 m tự do nữ, tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nữ, tiếp sức 4x200 m tự do nữ), phá 1 kỷ lục SEA Games nội dung 200 m bướm”.

Sau khi xem xét đề xuất nói trên, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã quyết định chọn cả 4 VĐV nói trên để trao giải thưởng VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31. Lễ vinh danh sẽ được thực hiện tại bế mạc SEA Games 31 vào đêm 23.5 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.