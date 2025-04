Việt Nam lần đầu có BXH âm nhạc chuẩn quốc tế

Theo IFPI, kết quả của The Official Vietnam Chart được kết hợp từ lượt streaming trên các nền tảng phổ biến toàn cầu nói chung và tại VN nói riêng như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube. Các BXH này do IFPI quản lý và được xây dựng dựa trên dữ liệu do BMAT - công ty công nghệ đổi mới âm nhạc với sứ mệnh tập hợp tất cả dữ liệu về sử dụng và sở hữu âm nhạc - cung cấp.

Vũ. (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ 2024 là một năm đáng nhớ với dấu mốc là concert có hơn 22.000 khán giả tham gia khi nhận giải ẢNH: T.D

BXH này sẽ được công bố vào thứ ba hằng tuần, bên cạnh các BXH của 5 thị trường Đông Nam Á khác gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Nhằm thể hiện mức độ chi tiết, nhiều quốc gia cũng có những BXH chuyên biệt, chỉ dành cho nghệ sĩ nội địa như Indonesia có BXH nội địa, Singapore có BXH khu vực, Malaysia có BXH nội địa và Trung Quốc…

Đây có thể nói là cột mốc đánh dấu bước phát triển chuyên nghiệp và đạt chuẩn quốc tế của thị trường âm nhạc VN, khi các dữ liệu về lượt nghe, độ phổ biến… được thống kê chính xác, từ đó phản ánh trung thực bức tranh âm nhạc sôi động ngay tại nước ta. Bên cạnh đó, nó còn cho thấy xu hướng cũng như sự vận động liên tục của ngành công nghiệp âm nhạc nước nhà.

Nhận định về sự ra mắt BXH này, bà Lisa Nguyễn - Giám đốc điều hành Warner Music VN đồng thời là thành viên ủy ban phát triển BXH khu vực, cho biết: "The Official Vietnam Chart giúp khám phá thói quen tiêu thụ âm nhạc của khán giả toàn quốc và cung cấp nền tảng quan trọng để quảng bá một môi trường âm nhạc VN sôi động, đang trên đà phát triển. Việc kết hợp BXH này với các BXH khác trong khu vực sẽ giúp người hâm mộ biết rõ hơn các ca khúc mà họ yêu thích được đón nhận ra sao bên ngoài biên giới, cũng như hỗ trợ khám phá nhiều hơn các bản hit mới".

Wren Evans cũng được gọi tên với bản hit Từng quen ẢNH: T.D

Tại sự kiện, "bức tranh âm nhạc" 2024 cũng được nhìn lại. Theo đó top 10 ca khúc được yêu thích nhất (theo ghi nhận của IFPI) là: Đừng làm trái tim anh đau và Chúng ta của hiện tại (Sơn Tùng M-TP), Những lời hứa bỏ quên (Vũ., Dear Jane), Bạn đời (Karik và GDucky), Chịu cách mình nói thua (Rhyder, CoolKid, BAN), Từng là (Vũ Cát Tường), Từng quen (Wren Evans, itsnk), Buồn hay vui (Vsoul, MCK, Obito…), Ngày đẹp trời để nói chia tay (Lou Hoàng), Sau cơn mưa (CoolKid, Rhyder).

Với 2 bài hát quán quân và á quân trong top 10, Sơn Tùng M-TP cũng trở thành nghệ sĩ nổi bật nhất trong năm 2024. Xếp ngay sau anh là Hieuthuhai, Vũ., tlinh, Low G, Wren Evans, rapper Đen, Rhyder, nhà sản xuất itsnk, rapper MCK.