Nhiều kết hợp âm nhạc độc đáo trong dịp Valentine 2025

Đầu tiên không thể không nhắc đến Đức Phúc, người được mệnh danh là "hoàng tử nhạc Valentine" với nhiều tác phẩm "thắng lớn" trước đó như Ngày đầu tiên (2022), Em đồng ý hợp tác cùng nhóm 911 (2023) và Đi chùa cầu duyên (2024). Năm nay chọn hướng đi mới, quán quân The Voice VN 2015 đã cho ra mắt Chăm em một đời với màu sắc năng động, trẻ trung hợp tác cùng nhạc sĩ Kai Đinh và nhà sản xuất Kewttie. Điều này cho thấy khả năng không ngừng đổi mới của nam ca sĩ, từ các bản ballad quen thuộc đến kết hợp với nghệ sĩ quốc tế và sử dụng chất liệu bản địa của các năm trước.

Các sản phẩm mùa Valentine này cho thấy sự đầu tư lớn ẢNH: TƯ LIỆU

Thị trường âm nhạc năm nay cũng chứng kiến sự hợp tác "xuyên quốc gia" trong Wanna hear you say của Hoàng Mỹ An và idol K-Pop Samuel. Với giai điệu ngọt ngào, bắt tai xoay quanh những ngại ngần, e thẹn khi yêu, bài hát đánh dấu chặng đường mới của Hoàng Mỹ An sau The Masked Singer và EP Phiêu an. Có hai phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và được sản xuất bởi ê kíp Hàn Quốc, ca khúc hiện nhận được sự chú ý của cả khán giả ngoài nước, đánh dấu lần trở lại của Samuel sau một thời gian im ắng.

Một cặp đôi khác mà sự trở lại cũng gây nhiều bất ngờ là Trung Quân và Bùi Anh Tuấn trong single I do mở đường cho EP hợp tác chung gồm 4 ca khúc dự kiến ra mắt vào ngày 21.2. Với bản phối giản dị, ca khúc nói về nỗi lòng của hai người xa nhau này từng được trình diễn trước đó tại live concert 1689 của Trung Quân. Tuy vậy sau khi ra mắt, nhiều khán giả cho rằng ca khúc có phần lời hát còn nhiều hạn chế cũng như màu sắc chưa thật đặc biệt.

Lê Tuấn Khang trở thành khách mời đặc biệt trong MV của Đức Phúc ẢNH: NSCC

Bên cạnh các sản phẩm hợp tác chung, mùa Valentine năm nay cũng có những sản phẩm riêng đáng chú ý, có thể kể đến Hồ Quỳnh Hương với Thanh âm trái tim cùng MV đậm chất điện ảnh. Trước khi sản phẩm hợp tác với Trung Quân ra mắt, Bùi Anh Tuấn cũng đã phát hành EP Người mãi vì em gồm 2 ca khúc pop ballad sở trường. Trong khi đó Dù cho tận thế của Erik từ phim tết Bộ tứ báo thủ cho thấy sự yêu thích lớn, khi nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc số…

Điểm đặc biệt dễ thấy của các sản phẩm ra mắt dịp này là các MV đều tận dụng được sức nóng của các hiện tượng trong một năm qua. Chẳng hạn ở Chăm em một đời, Đức Phúc đã thành công tận dụng "nhiệt" của Anh trai say hi, phim chiếu mạng Mẹ lao công học yêu, trào lưu baby three… MV này cũng có các khách mời được yêu thích như TikToker Lê Tuấn Khang, Hoa hậu quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Trong khi đó MV Thanh âm trái tim của Hồ Quỳnh Hương có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân - gương mặt được yêu thích từ phim tết Nụ hôn bạc tỉ…