Việt Nam lần đầu dùng robot mổ điều trị phổi biệt lập thành công

Ngày 2.3, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa thực hiện thành công trường hợp phẫu thuật robot da Vinci cắt thùy dưới phổi trái điều trị phổi biệt lập nội thùy hiếm gặp. Đây cũng là ca bệnh phổi biệt lập được điều trị bằng phẫu thuật robot đầu tiên tại Việt Nam.

Phát hiện bệnh khi đã nặng

Bệnh nhân là ông N.N.T (56 tuổi, ở Tây Ninh) được tình cờ phát hiện tổn thương thùy dưới phổi trái khi đi khám tổng quát.

Tại Bệnh viện Bình Dân, ông được chẩn đoán mắc phổi biệt lập nội thùy với khối kích thước 23 mm × 26 mm. Đáng chú ý, động mạch nuôi khối này xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống với đường kính lên tới 17 mm - một kích thước rất lớn và đầy rủi ro nếu người bệnh không được điều trị.

Kết quả chụp MSCT ngực cho thấy phổi biệt lập nội thùy trong thùy dưới phổi trái, có nhánh mạch máu nuôi lớn xuất phát từ động mạch chủ ngực, rất nguy hiểm ẢNH: BV

"Khó khăn lớn nhất là phẫu tích nhánh động mạch nuôi này. Vì mạch máu này to, dễ vỡ và rất dính do tình trạng nhiễm trùng mạn tính xung quanh. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến biến cố chảy máu không thể kiểm soát", bác sĩ Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân nói.

Trước thách thức đó, Bệnh viện Bình Dân hội chẩn toàn viện và quyết định lựa chọn phẫu thuật robot thay vì mổ mở - rạch đường lớn ở ngực, phải banh sườn khi thao tác cắt một phần phổi.

Ngày 12.2, bác sĩ Nguyễn Văn Việt Thành trực tiếp thực hiện ca mổ bằng robot với tổng thời gian khoảng 120 phút. Phần phổi biệt lập được bác sĩ cắt trọn. Ca mổ không gây tổn thương động mạch chủ ngực xuống, không có biến chứng chảy máu, người bệnh ít đau. Bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sớm chỉ sau mổ 4 ngày.

Bệnh nhân mắc phổi biệt lập được mổ bằng robot được báo cáo đầu tiên tại Việt Nam ẢNH: BV





Phổi biệt lập là gì?

Theo bác sĩ Việt Thành, phổi biệt lập (Bronchopulmonary Sequestration - BPS) là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,15% - 6,4% các dị tật phổi.

Có 2 dạng phổi biệt lập: phổi nội thùy (75%) và ngoại thùy (25%). Vị trí thường gặp của phổi biệt lập thường ở thùy dưới phổi trái.

"Hiểu một cách đơn giản, đây là một phần mô phổi "dư thừa" phát triển bất thường từ thời kỳ phôi thai. Nó không có chức năng hô hấp và không thông với đường dẫn khí bình thường", bác sĩ Việt Thành nói.

Cũng theo bác sĩ Việt Thành, điểm nguy hiểm nhất của phổi biệt lập chính là nguồn máu nuôi dưỡng. Thay vì nhận máu từ động mạch phổi như bình thường, khối mô này lại "ăn bám" trực tiếp vào các động mạch hệ thống - thường là động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối phổi biệt lập này có thể làm người bệnh tử vong bất cứ lúc nào.

Mặt khác, áp lực máu cực cao từ động mạch chủ đổ vào các mạch máu nhỏ, yếu ớt của khối phổi biệt lập có thể gây ra những biến chứng kinh hoàng như: Ho ra máu sét đánh hoặc xuất huyết nội, đe dọa tính mạng chỉ trong tích tắc. Nhiễm trùng tái phát và áp xe phổi; suy tim; thoái hóa ác tính.