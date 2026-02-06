Việt Nam lần đầu sở hữu siêu máy tính AI hàng đầu thế giới

Ngày 6.2, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu.

Viettel đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 ẢNH: MAI HÀ

Theo Viettel, hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 được Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) trực tiếp quản lý, vận hành tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc.



Đây là nền tảng tính toán hiệu năng cao hàng đầu thế giới hiện nay, cho phép huấn luyện và triển khai các mô hình AI quy mô lớn với độ chính xác và tốc độ vượt trội.

DGX B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương khoảng 1.500 triệu tỉ phép tính mỗi giây. Với năng lực này, hệ thống được xếp vào nhóm các nền tảng AI hiệu năng cao tiên tiến nhất của NVIDIA, đóng vai trò hạ tầng then chốt quyết định khả năng phát triển AI của các quốc gia và tập đoàn công nghệ lớn.

Tuy nhiên, do những yếu tố liên quan đến kiểm soát xuất khẩu, nguồn cung cũng như điều kiện chiến lược, không phải doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận và sở hữu nền tảng này.

Với vai trò là tập đoàn công nghệ chủ lực của quốc gia, Viettel chủ động triển khai hạ tầng tính toán hiện đại nhất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển AI quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng và vận hành hạ tầng AI lõi ngay trong nước.

Trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điều này không chỉ giúp bảo đảm chủ quyền công nghệ, mà còn tạo tiền đề cho việc ứng dụng AI rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, cho biết việc đưa hệ thống DGX B200 vào vận hành không đơn thuần là đầu tư hạ tầng, mà là bước đi chiến lược nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền cho Việt Nam. "Trên nền tảng này, Viettel có thể phát triển các công nghệ AI phục vụ người Việt, doanh nghiệp Việt và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả và bền vững", ông Quý nhấn mạnh.

Hiện Viettel AI đã bắt đầu huấn luyện và tối ưu các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, phục vụ các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Song song đó, đơn vị này cũng phát triển các mô hình AI đa mô thức tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, cùng các mô hình AI tạo sinh chuyên biệt cho từng lĩnh vực.