Việt Nam - Lào hướng tới mục tiêu thương mại song phương 5 tỉ USD

Trong cuộc hội đàm với ông Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Vilay Lakhamphong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, diễn ra khi hai nước đang triển khai nghị quyết đại hội của mỗi Đảng trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Ông Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào; coi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Về phía Lào, ông Vilay Lakhamphong khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai các chủ trương, nghị quyết của mỗi Đảng.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và đầu tư

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích các dự án đầu tư có tính kết nối, lan tỏa, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các địa phương biên giới.

Đáng chú ý, hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỉ USD, đồng thời thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng và lợi thế của mỗi nước.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, kinh tế số và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho hợp tác.Đặc biệt, việc kết nối hạ tầng giao thông, logistics, cửa khẩu và các tuyến vận tải chiến lược được xác định là hướng hợp tác quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế.



Hai bên cũng trao đổi về thúc đẩy các dự án trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, nhất là những địa phương có chung đường biên giới.

Hợp tác kinh tế tiếp tục gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ trẻ

Về quan hệ chính trị, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác và tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, chuyển hóa cam kết thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể.Hợp tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ, tiếp tục được chú trọng. Hai nước sẽ nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam, tăng cường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lý luận, xây dựng Đảng và phát triển nguồn nhân lực.



Ông Vilay Lakhamphong cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Lào, trong đó có việc cấp học bổng và hỗ trợ xây dựng trường học.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

ẢNH: TUẤN MINH

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cảm ơn phía Lào đã tích cực phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chuẩn bị chu đáo các hoạt động cấp cao sắp tới, đặc biệt là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức thiết thực, có chiều sâu, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt và tăng cường sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.