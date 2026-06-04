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Thời sự

Việt Nam lên tiếng về kết luận của Mỹ về lao động cưỡng bức

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/06/2026 16:44 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức.

Ngày 4.6, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc Đại diện Thương mại Mỹ ngày 2.6 đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, kết luận này không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức.

Việt Nam phản đối kết luận thiếu khách quan của Mỹ về lao động cưỡng bức - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Mỹ trong quá trình điều tra.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như là đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

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