Thời sự

Việt Nam lên tiếng về việc Israel không kích vào lực lượng Hamas ở Qatar

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
11/09/2025 16:57 GMT+7

Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ngày 11.9, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel mới đây không kích vào lực lượng Hamas ở thủ đô Doha (Qatar) và công tác bảo hộ công dân ở khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", bà Hằng nhấn mạnh.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt Nam ở Qatar để nắm bắt tình hình.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ cần thiết trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

