Thời sự

Việt Nam lên tiếng việc EU đưa vào danh sách không hợp tác về thuế

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
22/02/2026 16:01 GMT+7

Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có EU.

Ngày 22.2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 17.2, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp trao đổi thông tin về thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đối với Việt Nam trong niên độ 2021 - 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam lên tiếng việc EU đưa vào danh sách không hợp tác về thuế - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây, đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như luật Quản lý thuế, luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có EU", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung.

Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 29.1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã tiến hành hội đàm tại Phủ Chủ tịch và phát biểu với báo chí sau hội đàm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
