Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc và Philippines có những hoạt động tại đá Hoài Ân

Đậu Tiến Đạt - Huyền Mỹ
14/05/2026 16:53 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Chiều 14.5, tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc vừa qua Trung Quốc và Philippines có những hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay.

Việt Nam lên tiếng Trung Quốc và Philippines có những hoạt động tại đá Hoài Ân - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Tin liên quan

13 đặc khu của Việt Nam: Trường Sa - Đặc khu đặc biệt của đặc biệt

13 đặc khu của Việt Nam: Trường Sa - Đặc khu đặc biệt của đặc biệt

Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là 'đặc khu đặc biệt của đặc biệt' bởi vị trí địa chiến lược quan trọng trên Biển Đông, đóng vai trò trọng yếu - tiền tiêu.

Khám phá thêm chủ đề

đá Hoài Ân Trường Sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận