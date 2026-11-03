Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về những tình cảm đặc biệt, sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo đã dành cho Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tới Lào tháng 10 vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone ẢNH: CHINHPHU.VN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Lào cụ thể hóa nhận thức chung và cam kết của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất.

Tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước, phát huy vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát các chương trình, dự án hợp tác. Thủ tướng đánh giá cao việc Quốc hội hai nước triển khai cơ chế giám sát chung đối với các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác chiến lược, là bước phát triển mới có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết của Chính phủ hai nước, tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu nhân dân và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc tới người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam đồng hành với Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác và các dự án kinh tế trọng điểm; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Đồng thời, khẳng định Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.