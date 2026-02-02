Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, việc lãnh đạo cấp cao Cuba cử Đặc phái viên cấp cao thăm Việt Nam dịp này thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp thân mật Đặc phái viên Đảng Cộng sản, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết, trong định hướng đối ngoại đó, quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là Cuba, luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt do tác động của bao vây cấm vận và thiên tai.

Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" và ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Đặc phái viên Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Cuba đánh giá rất cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng chắc chắn rằng, Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là "kim chỉ nam" đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Cuba: "Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba".

Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là hình mẫu tham khảo phù hợp nhất cho cách mạng Cuba".

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên, linh hoạt các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và quản lý nhà nước. Coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần có những bước đột phá để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực, thực phẩm, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại Cuba.

Ông Bruno Rodríguez khẳng định, Đảng, Nhà nước Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên Cuba thống nhất cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại cần có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quá trình 40 năm Đổi mới, hội nhập kinh tế với Cuba; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại chỗ trong giai đoạn mới; khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao các quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng nguyên vật liệu và hỗ trợ máy móc nông nghiệp, giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực tại chỗ.

Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tối đa vai trò của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba và các cơ chế hợp tác cấp bộ, ngành; thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho cả hai nước trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng phát triển".