Việt Nam mở thêm thị trường lao động Albania, tuyển tới 30.000 lao động

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Bản ghi nhớ hợp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Albania được Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế - Đổi mới Albania ký ngày 29.7.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania Delina Ibrahimaj ký kết và trao bản ghi nhớ hợp tác ẢNH: TỐNG GIÁP

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Albania đang có nhu cầu lớn về nhân lực trong các lĩnh vực khách sạn, du lịch, công nghiệp và xây dựng - những ngành nghề phù hợp với năng lực của lao động Việt Nam.

"Việt Nam sẵn sàng phái cử nguồn nhân lực đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ và pháp luật sang làm việc tại quốc gia này. Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bộ trong lĩnh vực lao động, góp phần mở rộng và đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững", ông Thắng nói.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết Việt Nam hiện triển khai hai hình thức phái cử gồm lao động có tay nghề cao và lao động thời vụ. Để cụ thể hóa bản ghi nhớ, ông đề xuất hai nước tổ chức Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam - Albania tại Albania nhằm kết nối trực tiếp doanh nghiệp phái cử của Việt Nam với doanh nghiệp sử dụng lao động của Albania.

Về phía Albania, Bộ trưởng Delina Ibrahimaj cho biết nước này đang thiếu hụt nguồn nhân lực ở cả hai nhóm lao động kỹ thuật và lao động thời vụ. Theo bà, việc ký kết bản ghi nhớ sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của Albania, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Albania cũng bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp xây dựng các chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề ngay từ nhà trường để học sinh, sinh viên Việt Nam có sự chuẩn bị tốt trước khi tham gia thị trường lao động Albania. Bà đánh giá, dù có diện tích không lớn, Albania nằm ở khu vực châu Âu nên có thể mang lại môi trường làm việc và cơ hội phát triển hấp dẫn cho lao động trẻ Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý của bản ghi nhớ là lấy người lao động làm trung tâm của hợp tác. Theo đó, người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania.

Người lao động không phải chi trả các khoản chi phí trước khi xuất cảnh

Đặc biệt, người lao động Việt Nam sang Albania làm việc sẽ không phải chi trả các khoản chi phí trước khi xuất cảnh. Toàn bộ các khoản chi phí này do người sử dụng lao động tại Albania chi trả. Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, hạn chế tình trạng thu phí trái quy định và tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo phía Albania, nước này có nhu cầu tiếp nhận khoảng 20.000 - 30.000 lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam, tập trung vào các ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải và một số lĩnh vực khác. Albania cũng sẵn sàng phối hợp đào tạo nghề cho lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận.

Sau lễ ký kết, cơ quan đầu mối của hai nước sẽ xây dựng kế hoạch triển khai bản ghi nhớ, tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo, qua đó thúc đẩy hợp tác lao động giữa Việt Nam và Albania trong thời gian tới.