Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm công nghiệp mới

Việt Nam xây dựng năng lực chống chịu trong thế giới bất định

Chia sẻ với hơn 1.800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng to lớn. Trong bối cảnh ấy, việc nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra ở TP.HCM sáng 28.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính phủ VN sẽ duy trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp xử lý kịp thời những kiến nghị, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các tồn tại theo thẩm quyền. Các cam kết của Chính phủ sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Đối với VN, đẩy mạnh hợp tác quốc tế là chiến lược quan trọng. Để cùng phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, VN mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại VN" mà "đầu tư cùng VN"; không chỉ "sản xuất tại VN" mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, VN đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, VN đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong một thế giới bất định, sức chống chịu của một quốc gia không chỉ là khả năng đứng vững trước các cú sốc, mà quan trọng hơn là khả năng thích ứng, phục hồi, năng lực chủ động sáng tạo, tự đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn sau mỗi biến động. Là một nền kinh tế có độ mở rất cao, dễ chịu tác động trực tiếp từ các cú sốc bên ngoài, VN không chỉ chú trọng xử lý các vấn đề ngắn hạn mà đã và đang chủ động xây dựng, thực thi đường lối chiến lược phát triển dài hạn; tăng cường tự chủ, năng lực chống chịu, trên cơ sở một số yếu tố cơ bản. Trong đó, xác định kiên định mục tiêu ổn định chính trị - xã hội và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết. Tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu này sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp (DN), các nhà đầu tư, đối tác. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và phản ứng chính sách kịp thời, đúng thời điểm để giảm tác động từ các cú sốc bên ngoài…

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi cùng các đối tác quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra ở TP.HCM sáng 28.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ đó, VN không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn từng bước định hình vị thế, trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới; là mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và giá trị khu vực, toàn cầu, các cực tăng trưởng mới; đóng góp ngày càng cao hơn vào tăng trưởng khu vực và thế giới thông qua thể chế, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

VN có 3 thế mạnh đặc trưng để hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Đó là thế mạnh về vị trí địa chiến lược, rất ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô và là điểm sáng về tăng trưởng tại khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, VN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt đúng vào thời điểm kinh tế thế giới cũng đang tái cấu trúc mạnh. Cuối cùng, VN có nền tảng nội lực đủ rộng để vừa tiếp nhận, vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng khẳng định, Chính phủ VN sẽ duy trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp xử lý kịp thời những kiến nghị, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các tồn tại theo thẩm quyền. Các cam kết của Chính phủ sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thời gian tới.

Kết nối dòng vốn, thúc đẩy tài chính…

Các phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 cho thấy yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối vốn, công nghệ và thị trường để mở rộng dư địa phát triển của VN rất lớn. Các đối tác quốc tế tham dự diễn đàn khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng VN trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp bền vững và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại VN, cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của VN đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hơn, đặc biệt từ khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Trong quá trình này, nhiều DN châu Âu, từ tập đoàn lớn đến DN nhỏ và vừa, sẵn sàng đóng góp vào hệ sinh thái công nghệ VN. EU ủng hộ VN hoàn thiện chính sách theo hướng hiệu quả, minh bạch, kết nối nguồn vốn công với vốn tư nhân và phát triển kinh tế tuần hoàn. EU coi VN là đối tác quan trọng, đáng tin cậy và mong muốn mở rộng hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Cụ thể hơn, nữ Nam tước Winterton, Thứ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh phụ trách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác VN - Anh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, từ căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng đến tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi công nghệ. Những rủi ro vận tải tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu khí lên cao, gây áp lực lên nhiên liệu, sản xuất điện, vận tải, phân bón và thực phẩm tại Đông Nam Á.

"Không quốc gia nào có thể đơn độc vượt qua những thách thức này; hợp tác với ASEAN và VN là chìa khóa để xây dựng an ninh kinh tế", bà Winterton nói và khẳng định: Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái đã tạo nền tảng cho hợp tác. Thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ hiện đạt 10,5 tỉ bảng Anh/năm, tăng gấp đôi so với năm 2020. Hiệp định thương mại tự do song phương cùng sự tham gia chung trong Hiệp định CPTPP tiếp tục mở ra cơ hội cho DN hai nước và góp phần xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn.

Công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế VN tại TP.HCM và 12 dự án đầu tư vào TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

"Trong định hướng hợp tác thời gian tới, Anh xác định ba lĩnh vực trọng tâm là tài chính, công nghệ và tăng trưởng xanh. Về tài chính, Anh cam kết đồng hành với kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM. Tòa án Tối cao Anh cũng hỗ trợ thành lập Tòa án tài chính quốc tế chuyên biệt tại TP.HCM, nơi Trung tâm tài chính quốc tế VN tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt vào tháng 2 năm nay. Về công nghệ, với ngành công nghệ trị giá khoảng 1.200 tỉ bảng Anh và đứng thứ ba thế giới, Anh mong muốn kết nối chuyên môn của mình với tiềm năng của VN trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ tài chính, công nghệ y tế và bán dẫn", bà Winterton khẳng định.

Định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế mới từ công nghệ, công nghiệp bền vững

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại VN, lại lưu ý yêu cầu nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và tăng cường hợp tác trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng. Đánh giá chặng đường phát triển của VN từ năm 1986 với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, bà cho biết LHQ cam kết hỗ trợ VN kết nối với các đối tác toàn cầu, cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng tới nền kinh tế xanh, thông minh và bao trùm, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP.HCM đã tạo một dấu ấn quan trọng với sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu, gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ẢNH: NHẬT THỊNH

Dẫn bối cảnh kinh tế toàn cầu, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nhận định bất ổn địa chính trị, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, thay đổi trong hệ thống năng lượng và tốc độ phát triển công nghệ đang định hình lại kinh tế toàn cầu. Những biến động này vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội cho các nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới sáng tạo và xây dựng quan hệ đối tác mới. Sự hội tụ của các công nghệ thông minh đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ công và phương thức làm việc. Vấn đề đặt ra là chuyển hóa năng lực công nghệ thành năng suất cao hơn, nâng sức cạnh tranh của DN, tạo việc làm chất lượng và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt tại các DN nhỏ và vừa. Với tinh thần khởi nghiệp năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế, VN nói chung, TP.HCM nói riêng, có lợi thế rất lớn trong kết nối DN trong nước với nhà đầu tư và đối tác công nghệ toàn cầu. "Công nghệ, công nghiệp bền vững và kết nối nguồn lực cần bổ trợ lẫn nhau để định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế tiếp theo", ông nói.

Những cam kết từ LHQ, EU, WEF và Anh cho thấy dư địa hợp tác quốc tế của VN không chỉ nằm ở thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang công nghệ, tài chính, năng lượng sạch và phát triển công nghiệp bền vững. Việc kết nối hiệu quả các nguồn vốn, tri thức, công nghệ và thị trường sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để chuyển hóa các cơ hội hợp tác thành năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và động lực tăng trưởng dài hạn.

TP.HCM mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh Phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 sáng 28.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP đang đứng trước không gian phát triển rộng lớn hơn với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, TP.HCM còn liên kết với vùng Đông Nam bộ, cả nước, khu vực Đông Nam Á và các mạng lưới kinh tế toàn cầu cũng được mở rộng. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô. Một không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới, một phương thức quản trị mới và những năng lực kết nối mới. TP đang kiến tạo những nền tảng phát triển mới: trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, giao thông đô thị gắn với dòng chảy tài chính quốc tế. Mỗi nền tảng có một chức năng khác nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: đưa TP.HCM hội nhập sâu hơn vào mạng lưới khu vực và toàn cầu, qua đó đóng góp nhiều hơn cho VN, khu vực và thế giới. Đây cũng là cơ sở để TP.HCM mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới kinh tế khu vực, toàn cầu.

TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 13 tỉ USD Trong khuôn khổ phiên toàn thể lãnh đạo cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 sáng 28.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao. Các dự án này với tổng vốn khoảng 13 tỉ USD được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút nguồn lực đầu tư cho TP. Trong số đó, các dự án tiêu biểu như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,9 tỉ USD; Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 6,6 tỉ USD… Cùng với đó, UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cũng công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác, tạo cơ sở tăng cường kết nối TP với mạng lưới chuyên gia, tổ chức và đối tác quốc tế của WEF.