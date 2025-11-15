Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Việt Nam - Mỹ 'đạt tiến bộ lớn' trong đàm phán thương mại đối ứng

Phan Hậu
15/11/2025 17:31 GMT+7

Vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5, Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ đã kết thúc với kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc hoàn tất hiệp định này trong thời gian tới.

Chiều 15.11, Bộ Công thương đã thông tin về kết quả vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5, Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ, diễn ra từ ngày 12 - 14.11, tại Washington D.C, Mỹ.

- Ảnh 1.

Vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp

ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo Bộ Công thương, sau 3 ngày đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như: dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam cùng cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ.

Phía Mỹ đánh giá cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức. 

Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Mỹ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.

Ngoài ra, hai bên thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp bộ trưởng giữa Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Cũng theo Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội Giày da và may mặc Mỹ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại song phương, vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.

