Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ nữ tham gia chính trị cao hàng đầu thế giới

Thông tin trên được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ tại hội nghị Gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành T.Ư và biểu dương cán bộ nữ công đoàn tiêu biểu lần thứ 3 - năm 2024 do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều 8.7.



Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị NGUYỄN HẢI

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ nữ công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và thúc đẩy bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cấp công đoàn ngày càng cao so với các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ này ở ban chấp hành cấp cơ sở đạt 55,1%. Không chỉ về số lượng, mà chất lượng, trình độ, học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động của các nữ lãnh đạo, quản lý cũng không ngừng được nâng lên. Trong số đó, có nhiều người đã được cử tri và nhân dân tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Trong nhiệm kỳ này, tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử tăng so với nhiệm kỳ trước với 151 đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa XV, đạt 30,2% (cao hơn 3,5% so với nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu 30%). Tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đạt 29% (tăng so với nhiệm kỳ trước).

"Có thể nói, với tỷ lệ này, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ nữ tham gia chính trị cao đứng đầu thế giới. Các đại biểu nữ đã trực tiếp mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật đối với phụ nữ và bình đẳng giới nói riêng", Phó chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương các đại biểu về dự hội nghị NGUYỄN HẢI

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đoàn viên, lao động nữ phát huy vai trò, năng lực của mình, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt là Ban Nữ công Công đoàn sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động.

Cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; kiến nghị với Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn trân trọng, tạo mọi điều kiện để nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công và đội ngũ nữ đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, không ngừng vươn lên, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, vì sự tiến bộ, phát triển không ngừng của nữ đoàn viên, người lao động, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược về bình đẳng giới của đất nước.

Hội nghị Gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành T.Ư và biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu lần thứ 3 - năm 2024 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), 75 năm thành lập Ban Cán sự phụ nữ lao động (tiền thân của Ban Nữ công hiện nay, 2.1949 - 2.2024).