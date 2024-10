Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều thứ 3 thế giới

Trong báo cáo cập nhật thị trường tháng 9, USDA dự báo năm 2024 Việt Nam sẽ xuất khẩu 8,6 triệu tấn gạo tăng thêm 300.000 tấn so với dự báo trước đó. Con số này cao hơn đến 500.000 tấn so với kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 là 8,1 triệu tấn. Nguyên nhân do nhu cầu cao từ thị trường quan trọng là Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại để đạt được sản lượng xuất khẩu kỷ lục Việt Nam nhập khẩu gạo nhiều nhất lịch sử và đang trở thành nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới.

Việt Nam nhập khẩu gạo đến 2,9 triệu tấn đứng thứ 3 thế giới, theo dự báo của USDA ẢNH: CÔNG HÂN

Để có lượng gạo xuất khẩu kỷ lục trên, số liệu của USDA cũng cho thấy Việt Nam phải tăng nhập khẩu gạo trong cả năm 2024 từ 2,6 triệu tấn (dự báo cũ) lên 2,9 triệu tấn. Việt Nam trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới sau Philippines dự báo 4,7 triệu tấn và Indonesia 3,8 triệu tấn.

Theo số liệu mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam công bố, trong 9 tháng của năm 2024 Việt Nam đã nhập khẩu gạo trị giá gần 1 tỉ USD. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước xuất siêu mặt hàng gạo với con số lên tới 3,7 tỉ USD.

Sau khi Ấn Độ mở kho, giá gạo 5% tấm các nước đã giảm về mức dưới 500 USD/tấn, trong khi đó gạo cùng phẩm cấp của Việt Nam vẫn duy trì mức cao nhất thế giới với khoảng cách 50 USD so với các nước.

Cập nhật từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giảm mạnh nhất là gạo 5% tấm của Pakistan chỉ còn 481 USD/tấn, thấp nhất trong số 4 nguồn cung gạo chủ lực của thị trường châu Á. Bên cạnh đó, gạo Ấn Độ cùng giảm 2 USD so với mức giá sàn còn 488 USD/tấn. Đáng chú ý, gạo Thái Lan cũng giảm về mức 497 USD/tấn. Trong khi đó, gạo Việt Nam vẫn duy trì mức 537 USD/tấn cao hơn gạo Pakistan tới 56 USD và gạo Thái Lan là 40 USD/tấn.