Việt Nam - Phần Lan hợp tác dự báo khí hậu bằng công nghệ vệ tinh

Nâng cao năng lực dự báo khí hậu bằng công nghệ vệ tinh viễn thám là một trong 6 nội dung trọng tâm trong biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VAST và FMI, được lãnh đạo hai bên ký kết chiều 22.10 (giờ địa phương) vừa qua, tại thủ đô Helsinki, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Phần Lan.

GS Sami NIEMELÄ, Phó tổng giám đốc FMI và GS-TS Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực VAST, ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược ẢNH: H.L

Biên bản này đặt nền móng cho việc ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng lực dự báo và giám sát môi trường giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan.



FMI là đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông và Truyền thông Phần Lan - cơ quan nhà nước tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa, công nghệ vào dự báo thời tiết, khí hậu và môi trường.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động đầu tiên, hưởng ứng nội dung hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Phần Lan.

Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược được ký bởi GS Sami NIEMELÄ, Phó tổng giám đốc FMI và GS-TS Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực VAST, xác lập khuôn khổ hợp tác chiến lược trong thời hạn 5 năm, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn nhằm cung cấp dịch vụ khoa học hiệu quả cho mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.

Theo đó, VAST và FMI sẽ trao đổi hợp tác theo 6 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo và giám sát môi trường: thực hiện các dự án nghiên cứu chung về khí tượng, hải dương học, chất lượng không khí và biến đổi khí hậu; phát triển và chia sẻ về mô hình, dữ liệu và thiết bị đo đạc khí quyển và biển; hợp tác về ứng dụng vệ tinh viễn thám, tích hợp dữ liệu phục vụ dự báo và dịch vụ khí hậu; thiết lập và vận hành mạng lưới quan trắc tiên tiến, bao gồm hệ thống giám sát biển và ven bờ; Việt Nam và Phần Lan sẽ tiến hành trao đổi nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và cán bộ kỹ thuật để chuyển giao công nghệ, chuyên môn; tổ chức chung các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo và chiến dịch thực địa.

Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược này là cơ sở quan trọng để hai cơ quan khoa học của Việt Nam và Phần Lan cùng nhau nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng và cung cấp dịch vụ khoa học phục vụ hiệu quả cho mục tiêu sáng tạo và phát triển bền vững mà hai quốc gia đang cùng cam kết thực hiện.