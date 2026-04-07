Việt Nam - Pháp chung tay phát triển đô thị thời đại mới

Các gian hàng triển lãm tạo cơ hội kết nối, trao đổi trực tiếp giữa các bên tham gia hội nghị ảnh: thụy miên

Sự kiện do Ủy ban Xây dựng thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) tổ chức, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Pháp.

Chủ tịch CCIFV Thibaut Giroux cho hay trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình, và cán cân địa chính trị liên tục dịch chuyển, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào, và Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược cho các doanh nghiệp tìm kiếm sự ổn định và năng động tại Đông Nam Á.

Trên tinh thần này, Build to Last quy tụ khoảng 700 đại biểu cùng hơn 17 doanh nghiệp tham gia diễn thuyết.

Các chủ đề chính bao gồm phát triển đô thị bền vững, năng lượng và vật liệu xanh, hạ tầng, giao thông và logistics. Bên cạnh đó, các hội thảo chuyên đề mang đến cơ hội để các bên tham gia thảo luận về chủ đề xây dựng cảng biển của tương lai, sự bền vững và cấu trúc nhân văn, các giải pháp chống thấm…

Đối với các doanh nghiệp Pháp và châu Âu, đây là cơ hội đặc biệt. Trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng và vật liệu, thế mạnh của Pháp hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam: không chỉ xây dựng nhanh, mà còn phải xây dựng đúng và bền vững, theo ông Giroux.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc ảnh: thụy miên

Hội nghị hỗ trợ kinh nghiệm cho sự phát triển TP.HCM

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhận định hội nghị năm nay mang đến cái nhìn toàn diện và chiến lược về phát triển đô thị bền vững, đúng với tinh thần mà TP.HCM đang theo đuổi: phát triển bằng tư duy tích hợp, liên ngành, liên vùng và hợp tác đa chủ thể.

TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hợp tác với Pháp. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại giữa thành phố và Pháp đạt hơn 723 triệu USD. Pháp hiện có 433 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỉ USD. Ông Hà khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Pháp là một bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái đầu tư, đổi mới sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao và phát triển bền vững của thành phố.

Ông Hà cho hay các chủ đề trụ cột của hội nghị Build to Last 2026 năm nay có nhiều điểm gặp gỡ với định hướng phát triển của TPHCM, bao gồm phát triển đô thị bền vững, có sức chống chịu, tập trung vào năng lượng và vật liệu xanh, và hướng đến đột phá hạ tầng giao thông và logistics.

Build to Last quy tụ khoảng 700 đại biểu cùng hơn 17 doanh nghiệp tham gia diễn thuyết ảnh: thụy miên

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30.4, ông cho biết có nhiều dự án lớn dự kiến sẽ khởi công, động thổ và khánh thành, trong đó có giai đoạn 2 của dự án cảng Cái Mép (Gemadept - Terminal Link) – một điểm sáng trong hợp tác hàng hải giữa Việt Nam và Pháp.



Phó Chủ tịch TP.HCM đề nghị các hội thảo tập trung thảo luận về kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình đô thị bền vững, có khả năng thích ứng và chống chịu cao, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát triển và đổi mới sáng tạo.

Kế đến là các giải pháp công nghệ, tài chính và quản trị cho chuyển đổi xanh, từ vật liệu xây dựng bền vững, công trình hiệu quả năng lượng đến giao thông sạch, kiểm soát phát thải và phát triển hạ tầng năng lượng thông minh.

Và cuối cùng là những mô hình hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng, logistics, cảng biển, giao thông công cộng và các khu đô thị mới theo chuẩn quốc tế.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet ảnh: thụy miên

Thời của đô thị mới trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh sự kiện Build to Last 2026 cung cấp chủ đề mang ý nghĩa then chốt, cũng như cách thức nước Pháp, cộng đồng quốc tế và Việt Nam đang nỗ lực ứng phó. Lý do là lĩnh vực xây dựng không những đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mà còn là nơi con người sinh sống, làm việc và kết nối. Việc phát triển các công trình theo hướng bền vững vì thế không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là đòi hỏi về xã hội và kinh tế.

Nỗ lực đó cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, cũng như cần được củng cố bởi hợp tác quốc tế chặt chẽ, chẳng hạn như Liên minh Toàn cầu về Công trình và Xây dựng (GlobalABC), được khởi xướng tại COP21 và do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, mà Việt Nam và Pháp là thành viên.

Năm 2025, ngành xây dựng tại Việt Nam đạt tăng trưởng 9%, đóng góp khoảng 17% GDP, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Do đó, việc "xanh hóa" lĩnh vực này cũng như các dự án liên quan là yếu tố then chốt để giải quyết những thách thức đã nêu.

Đại sứ Brochet cho biết theo Kế hoạch hành động chung thuộc khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện song phương, Pháp đang hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Có thể kể đến việc tài trợ các dự án nhằm giảm thiểu rủi ro ngập lụt tại các địa phương, cung cấp các khoản vay cho ngân hàng công và tư nhân tại Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào chuyển đổi xanh; đồng thời tư vấn cho Việt Nam trong việc triển khai cơ chế giao dịch phát thải carbon.

Trong lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, AFD đã ký kết nhiều thỏa thuận tài chính tại Diễn đàn Global Gateway tổ chức tại Hà Nội ngày 24/3, trong đó có dự án hỗ trợ nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái. Trong thời gian tới, AFD cũng dự kiến tiếp tục đầu tư nhằm hiện đại hóa lưới điện.