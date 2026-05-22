Việt Nam quan ngại cáo buộc của Mỹ đối với cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro

Đậu Tiến Đạt
22/05/2026 18:01 GMT+7

Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raúl Castro.

Ngày 22.5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Đại tướng Raúl Castro, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raúl Castro".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba", bà Hằng khẳng định.

Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro

Chính phủ Cuba ra tuyên bố lên án các cáo buộc của Mỹ, khẳng định sự ủng hộ dành cho cựu Chủ tịch Raul Castro.

