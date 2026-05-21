Thế giới

Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro

Bảo Hoàng
21/05/2026 09:38 GMT+7

Chính phủ Cuba ra tuyên bố lên án các cáo buộc của Mỹ, khẳng định sự ủng hộ dành cho cựu Chủ tịch Raul Castro.

Hãng thông tấn Prensa Latina ở Cuba dẫn tuyên bố từ chính phủ Cuba ngày 20.5 (giờ địa phương) lên án cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ trước đó nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro. Phía Cuba nhấn mạnh chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để thực hiện hành động này, liên quan sự kiện dẫn đến việc bắn rơi 2 máy bay do tổ chức khủng bố Brothers to the Rescue có trụ sở tại Miami điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2.1996.

Cuba lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro tham gia diễu hành ngày 1.5 ở thủ đô Havana, Cuba

ẢNH: REUTERS

Chính quyền Havana chỉ ra việc Washington đã lờ đi nhiều khiếu nại được Cuba đệ trình lên Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), liên quan đến hơn 25 vụ vi phạm nghiêm trọng và có chủ ý đối với không phận Cuba do tổ chức Brothers to the Rescue thực hiện từ năm 1994 - 1996.

Giới chức Cuba thời điểm đó đã làm rõ lập trường không dung thứ cho các hành vi vi phạm không phận. Cuba khẳng định phản ứng của nước này trước các vụ vi phạm không phận là hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng quốc tế, các nguyên tắc về chủ quyền vùng trời và tính tương xứng.

Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, được Hiến chương Liên Hiệp Quốc công nhận.

Chính phủ Cuba khẳng định quyết tâm không thể lay chuyển trong việc bảo vệ Tổ quốc, và thể hiện sự ủng hộ vô điều kiện với cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Chủ tịch Cuba khẳng định quyền tự vệ của đất nước

Ngày 18.5, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh đảo quốc này có "quyền tuyệt đối và chính đáng để tự vệ" trước bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào.

