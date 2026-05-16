Giám đốc CIA hội đàm quan chức cấp cao Cuba

Bảo Hoàng
16/05/2026 05:45 GMT+7

Theo thông cáo từ chính phủ Cuba, đoàn đại biểu Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu đã có chuyến thăm cấp cao tới thủ đô Havana (Cuba) trong ngày 14.5 (theo giờ địa phương).

Chuyến thăm được thực hiện theo đề nghị từ chính phủ Mỹ và đã được Cuba chấp thuận, nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương còn nhiều phức tạp.

Ông Ratcliffe (trái) hội đàm với quan chức Cuba ngày 14.5

Tại Havana, ông Ratcliffe đã trao đổi nhiều vấn đề với giới chức Bộ Nội vụ Cuba. Chính phủ Cuba thông tin rằng phía Washington và Havana thể hiện rõ sự quan tâm chung đối với việc phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật, vì lợi ích an ninh của cả hai quốc gia, cũng như của khu vực và quốc tế.

Qua cuộc trao đổi, Cuba nhấn mạnh lập trường kiên định rằng nước này không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Havana cũng bày tỏ rằng không có lý do chính đáng nào để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Chính phủ Cuba tái khẳng định lập trường lịch sử nhất quán trong việc lên án và đấu tranh chống khủng bố dưới mọi hình thức. Chính quyền Havana nêu rõ quan điểm không dung túng cho các tổ chức khủng bố, không có căn cứ quân sự hay cơ sở tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ Cuba, đồng thời không bao giờ cho phép sử dụng lãnh thổ Cuba để chống lại Mỹ hay một quốc gia khác.

Về phía Mỹ, CIA xác nhận cuộc gặp của Giám đốc Ratcliffe tại Havana. Đây mới chỉ là chuyến thăm thứ hai của một lãnh đạo CIA đến Cuba trong hơn 65 năm qua. Reuters dẫn lời một quan chức CIA tiết lộ ông Ratcliffe đã chuyển thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến giới chức Cuba, dù không nêu chi tiết. 

Giám đốc CIA đến Cuba, mang thông điệp từ Tổng thống Trump

Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Caracas để gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong động thái cải thiện quan hệ song phương.

