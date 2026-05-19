Thế giới

Chủ tịch Cuba khẳng định quyền tự vệ của đất nước

Văn Khoa
19/05/2026 10:09 GMT+7

Ngày 18.5, Chủ tịch Cuba phát cảnh báo nếu Mỹ tấn công, trong khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo cấm vận cơ quan tình báo chính và một số quan chức cấp cao của đảo quốc này.

AFP hôm nay 19.5 đưa tin Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh quyền tự vệ của Cuba, một ngày sau khi trang tin Axios dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Havana đã có được hơn 300 máy bay không người lái (UAV) quân sự từ Nga và Iran.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vẫy quốc kỳ tại một sự kiện ở Havana vào ngày 16.4

Viết trên mạng xã hội X hôm 18.5, Chủ tịch Diaz-Canel không trực tiếp đề cập đến cáo buộc Havana có UAV tấn công nhưng nhấn mạnh hòn đảo này có "quyền tuyệt đối và chính đáng để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự".

Ông Diaz-Canel tái khẳng định Cuba "không gây ra mối đe dọa" nào đối với Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, và cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ "gây ra một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường".

Ngoài ra, Đại sứ Cuba tại Liên Hiệp Quốc Ernesto Soberon Guzman tuyên bố: "Nếu ai đó cố xâm lược Cuba, Cuba sẽ chống trả, không còn nghi ngờ gì nữa".

Giám đốc CIA đến Cuba, mang thông điệp từ Tổng thống Trump

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ. Trong khi đó, Washington ngày 18.5 đã gia tăng áp lực lên Havana bằng cách tuyên bố cấm vận cơ quan tình báo và 7 công dân của Cuba, trong đó có các bộ trưởng truyền thông, năng lượng và tư pháp.

Trong số những người bị cấm vận lần này còn có ít nhất 3 vị tướng Cuba, theo một tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ. Havana chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Giám đốc CIA hội đàm quan chức cấp cao Cuba

Theo thông cáo từ chính phủ Cuba, đoàn đại biểu Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu đã có chuyến thăm cấp cao tới thủ đô Havana (Cuba) trong ngày 14.5 (theo giờ địa phương).

